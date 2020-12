Prodotti da tutta la Toscana per Natale: Ars Café allestisce la vetrina con idee regalo di eccellenza

Il tartufo di Savini Tartufi, la cioccolata Amedei, le prelibatezze del Pastificio Morelli. Ma anche le affascinanti venature di taglieri realizzati con il marmo di Carrara, figure misteriose intagliate nell'alabastro di Volterra, i profumi della Via del tè di Firenze, gli aromi dei vini delle colline pisane e del Chianti. Sono soltanto alcuni dei prodotti di eccellenza della gastronomia e della manifattura toscana che in questi giorni popolano la vetrina di Ars Café & Bistrot in Corso Italia: una gamma variegata di alternative da regalare e regalarsi per un Natale di qualità e a chilometro zero.

L'idea è nata tra i proprietari del locale già qualche mese fa, "poi purtroppo la pandemia e l'emergenza hanno bloccato il percorso che avevamo abbozzato - spiega Annalisa Pezzullo - per il Natale però abbiamo deciso di metterla in pratica sia per sostenere tutte le aziende di primo livello disseminate nella regione, sia per dare un segnale di vicinanza al territorio e di speranza a tutti. Con la forza delle eccellenze uniche che la Toscana sa esprimere, siamo certi che la ripartenza sarà meno complessa".

Ars Café & Bistrot si è impegnato a fondo nella ricerca dei prodotti messi in vendita, "per evitare di scadere in offerte scontate e banali, che si possono trovare ovunque. E, accanto alla massima qualità, siamo andati alla ricerca di prodotti che non avessero un costo eccessivo: tutti, chi più chi meno, stiamo affrontando delle difficoltà economiche che influenzano anche la capacità di spesa".

