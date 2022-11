Bivacca sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele: era ricercato

Intervento ieri di una pattuglia della Polizia di Stato in piazza Vittorio Emanuele dove gli agenti hanno proceduto all'identificazione di alcune persone che bivaccavano sotto i portici. Tra di esse un cittadino nordafricano 42enne, residente in provincia di Livorno, che da un controllo approfondito in Banca Dati è risultato da ricercare perché destinatario di ben due provvedimenti.



Un ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo, emesso dal Tribunale di Livorno nello scorso mese di febbraio perché condannato per un furto commesso nel febbraio 2015 a Rosignano Marittimo (LI), alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 3. L’ ordine della Autorità giudiziaria gli è stato notificato in Questura dove è stato accompagnato. Il destinatario ha 30 giorni di tempo per chiedere misure alternative, e in caso di diniego ovvero mancata richiesta, il provvedimento diverrà pienamente esecutivo;

Al 42enne è stata inoltre notificata la misura di prevenzione dell’ammonimento per atti persecutori, adottata dal questore di Livorno perché resosi responsabile di reiterati episodi di stalking nei confronti di una collega di lavoro.



Sempre nella giornata di ieri la Questura ha effettuato un controllo straordinario del territorio con due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato e una pattuglia della Polizia Municipale. Sono stati controllati 40 veicoli e identificate 54 persone, nonché elevata una contestazione al Codice della Strada.