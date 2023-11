Identificato l'uomo travolto dal treno a Cascina

Ha un'identità l'uomo che nel tardo pomeriggio di mercoledì 1° novembre ha trovato la morte alla stazione ferroviaria di Cascina. La Polizia Scientifica, al termine degli esami e delle indagini, ha identificato il cadavere per un 67enne residente a Livorno, italiano, per cui nella serata di giovedì 2 novembre il nipote aveva presentato denuncia di scomparsa. Dagli accertamenti finora fatti dalla Polizia Ferroviaria, inoltre, la dinamica della morte dell'uomo parrebbe riconducibile a un incidente, visto che il corpo è stato agganciato lateralmente e trascinato dal rotabile in transito.

Secondo quanto ricostruito al momento, la vittima camminava lungo il binario, fuori dalla stazione, in direzione opposta rispetto alla direzione di marcia del treno (Firenze verso Pisa). La circolazione dei treni è stata immediatamente bloccata per gli accertamenti del caso. Alle ore 20.10 la linea risultava ancora ferma, è ripartita solo dopo le 21.45 ad un solo binario. Sullo stesso convoglio, a seguito dell'impatto, un uomo ha accusato un malore: è stato necessario l'intervento d'urgenza del 118. Nonostante l'infarto, la persona non appare in pericolo di vita.