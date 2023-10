Lo scorso 5 ottobre un poliziotto libero dal servizio aveva contribuito, con un pedinamento che da Pontedera lo ha condotto fino a Ponsacco, a fermare un ragazzo di venti anni, italiano, che poi è stato denunciato per i reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio in concorso. Assieme a lui c'erano altri due uomini che, nel corso dell'inseguimento, sono riusciti a liberarsi di un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Le indagini della Polizia locale e degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera si sono concentrate sull'identificazione dei complici sfuggiti cinque giorni fa all'inseguimento. Il cerchio si è chiuso attorno a un cittadino nordafricano, già gravato da numerosi precedenti, e un cittadino sudamericano entrambi residenti in Valdera. Per loro due è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti.