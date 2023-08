Rintracciati due cittadini irregolari e con diversi precedenti: avviate le procedure di espulsione

Nella giornata di mercoledì 30 agosto la Sezione espulsioni dell'Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato l'attività istruttoria finalizzata alla verifica delle condizioni di soggiorno nei confronti di due cittadini tunisini, rispettivamente di 32 e di 20 anni, entrambi rintracciati dalla Polizia Municipale di Pisa ed accompagnati in Questura.

I poliziotti dell'Ufficio Immigrazione li hanno presi in carico e, dopo l'identificazione, hanno istruito e concluso l'iter finalizzato all'emissione nei loro confronti del decreto di espulsione dal territorio nazionale, trattandosi di irregolari con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. Il 32enne è stato espulso con intimazione a lasciare il territorio nazionale; il secondo, con precedenti più cospicui e recenti, è stato accompagnato dagli agenti al Centro di Permanenza e di Rimpatrio di Pian del Lago, a Caltanissetta, da dove sarà nei prossimi giorni imbarcato su volo charter per Tunisi. Ai due è stato fatto divieto di reingresso in Italia per 5 anni, pena l'arresto e una nuova espulsione dal territorio nazionale.