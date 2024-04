Igiene precaria e carne non tracciata: chiuso ristorante nel pisano

La sospensione dell'attività è scattata dopo il controllo dei Carabinieri

In un comune del comprensorio della Compagnia di Pisa, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, nell'ambito dei servizi di controllo e contrasto della contraffazione nella filiera alimentare, hanno segnalato alle autorità sanitaria ed amministrativa il titolare di un ristorante. Per l'esercizio in questione è scattata l'immediata sospensione dell'attività.

Le contestazioni, nel dettaglio, hanno riguardato gli aspetti sanitari e di rintracciabilità. Nel primo caso, gli operatori hanno verificato le "precarie condizioni igienico sanitarie di tutti gli ambienti dell'attività, risultati interessati dalla presenza di sudiciume, sporco pregresso ed unto sugli impianti ed attrezzature e di infestanti morti (blatte) in vari punti della pavimentazione e a ridosso del banco di lavorazione e preparazione degli alimenti".

Nel secondo caso, è stata contestata "la detenzione per la somministrazione, all'interno di un frigo refrigeratore, di 10 kg di alimenti vari (insaccati, carne di vario tipo e specie) privi di rintracciabilità, sottoposti a sequestro cautelare".

Nella circostanza, i militari hanno richiesto l'intervento di personale della competente Azienda Usl, da cui è partito il provvedimento di sospensione e inibizione dell'attività di ristorazione. Elevate inoltre sanzioni pari a 2.500 euro.