Cambio al vertice del Rotary Club Pisa Galilei: il nuovo presidente è Ignazio Bulgarella

Passaggio del collare al Rotary Club Pisa Galilei, dove il dottor Andrea Barbuti, presidente per l'anno rotariano 2022/23, giovedì 22 giugno ha passato le consegne all'ingegnere Ignazio Bulgarella, che dal 1° luglio lo guiderà formalmente per dodici mesi. La cerimonia ha avuto luogo presso il Grand Hotel Duomo, sede storica del club sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1980.

Nel corso della serata, Andrea Barbuti ha illustrato gli importanti traguardi raggiunti quest'anno, grazie a un lavoro d'equipe e a un impegno intenso e costante; si segnalano, tra le iniziative più rilevanti: la gara nazionale della macchina di Touring, realizzata in sinergia con l'Università di Pisa; i tutorial, diffusi su YouTube, destinati alle famiglie in stretto contatto con malati di Alzheimer; la partecipazione a importanti convegni di rilevanza nazionale; l'asta organizzata insieme ad AIRC, grazie alla quale sono stati raccolti quasi ventimila euro. Il presidente uscente ha quindi ringraziato il suo consiglio direttivo e consegnato i PHF (Paul Harris Fellow), onorificenze rotariane per alcuni soci (e non) che si sono particolarmente distinti durante l'annata rotariana.

Dopo l'espletamento delle formalità, Ignazio Bulgarella ha introdotto le linee guida di quello che si prospetta un periodo ricco di iniziative moderne e in linea con il Rotary International, faro dal quale ogni club non può prescindere nell'elaborazione delle proprie strategie. In particolare, il motto dell'anno 2023/2024, scelto dal Presidente Internazionale Gordon McInally, 'create hope in the world' ('creiamo speranza nel mondo'), richiama il tema della speranza, intesa come precondizione di qualsiasi azione rotariana: la speranza come motore di ottimismo, che permette di vedere al di là della tempesta e di pianificare e agire con lungimiranza ma, al tempo stesso, con pragmatismo e ragionevolezza.

Quello di Ignazio Bulgarella - entrato a far parte dell'universo rotariano all'età di quattordici anni, prima nell'Interact, poi nel Rotaract e, infine, nel Rotary Club Pisa Galilei - si prefigura un anno dedicato a progetti tangibili e di sicuro impatto sia sulla comunità locale che sul piano internazionale. A coadiuvare il nuovo presidente - stimato professionista molto noto sul territorio e padre dei piccoli Andrea e Maria Vittoria - saranno: Giuseppina Di Lauro e Federico Papineschi (Vice Presidenti); Cornelia Làino (Segretario); Simone Bernardoni (Tesoriere); Gianluca Fornari (Prefetto); Roberto Cela e Livio Colizzi (Consiglieri).

Molte le autorità civili e rotariane intervenute, tra le quali si ricordano il sindaco di Pisa Michele Conti, l'Assistente del Governatore per l'Area Tirrenica 2 Maria Antonietta Denaro, il neo Presidente dell'Opera Primaziale Pisana (e past President del Club) Andrea Maestrelli; il Past Governor del Distretto Rotary 2071 (nonché, anch'egli, past President del Club) Giampaolo Ladu. Durante la prima riunione, che si terrà giovedì 6 luglio, Ignazio Bulgarella illustrerà i progetti e le commissioni del Club, che si attesta tra i primi della Toscana tanto per il numero degli associati che per quello delle iniziative realizzate nel corso degli anni.