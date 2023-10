"Il centro storico senza funzioni muore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nel centro storico di Pisa- che, come ben noto, costituisce una risorsa preziosa ed è lo scrigno dei valori materiali e non materiali da custodire e tramandare alle future generazioni- negli ultimi anni si possono ravvisare alcune scelte svantaggiose per il futuro della città.

Uno degli aspetti sui quali vorremmo concentrarci è la presenza di edifici storici, pubblici e privati, ora abbandonati, dopo averne trasferite altrove le funzioni, oppure trascurati per inerzia o incuria che sia. Fa male vedere vuoto il palazzo dove un tempo era la Banca d’Italia, fa male vedere in disuso la ex facoltà di Chimica, il palazzo ex-Catasto, il palazzo della Conservatoria (praticamente abbandonato), e l’elenco potrebbe continuare a lungo. E prossimante, dopo il trasferimento a Cisanello, il problema simile riguarderà anche gli edifici ora occupati dalla Biologia. Vogliamo per tanto riportare questi fenomeni all'attenzione degli enti, come il Comune, la Provincia, ma anche l’Azienda Ospedaliera e l’Università, che non solo dovrebbero fare di più per restituire “una vita appropriata” agli edifici in disuso, nell’ottica di una valorizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi, ma anche attivarsi per limitare le esportazioni delle funzioni fuori del centro storico, evitando così il consumo del suolo, la cementificazione e conservando le zone a verde. E, per ciò che riguarda l’edilizia privata, la trasformazione in appartamenti per turisti non è accettabile, perché favorirebbe un ulteriore calo dei residenti e delle attività di vicinanza.

In questo contesto, la destinazione dell’area dello storico Ospedale di Santa Chiara è assolutamente centrale. La definizione del nuovo piano di recupero, superato il progetto di Chipperfield, è assai importante per il futuro di Pisa e rappresenta una grande opportunità per la rinascita della città. Ovviamente la proposta progettuale deve rispettare e integrarsi con la Piazza dei Miracoli e la sua storia. Ricordiamo che l’ospedale di Papa Alessandro (poi di Santa Chiara) fu fondato nel 1257 e, insieme allo Studium Pisano fondato nel 1343, divenne il contrassegno della Pisa due-trecentesca, insieme al complesso del Duomo, e propulsore dell’attività di Pisa nei secoli successivi. Il primo nucleo dell’Ospedale fa parte inscindibile della Piazza, sia dal punto di vista simbolico che compositivo. (tra l’altro fu edificato nel periodo in cui la Torre e il Battistero dovevano essere ancora terminati, mentre il Camposanto, situato difronte, vide l’inizio della costruzione solo venti anni dopo la fondazione di Santa Chiara). Considerata l’importanza del monumento, la nuova definizione del progetto potrebbe prevedere il potenziamento del nucleo museale di Santa Chiara, in cui potrebbero confluire le collezioni oggi conservate in più luoghi.

La destinazione futura dell’area dell’Ospedale potrebbe essere una buona occasione per rilanciare la città che da secoli è segnata dalla prestigiosa attività universitaria: oltre all’Università, è sede della Scuola Normale Superiore e della Scuola di Sant’Anna e nella città sono concentrati vari enti di ricerca. Considerando che in alcuni ambiti scientifici la ricerca sviluppata a Pisa ha raggiunto l’eccellenza e il primato internazionale, ci chiediamo perché non proporre per quest’area proprio un polo di ricerca interdisciplinare di studi di alto livello, internazionale (oppure nazionale), orientato, ad esempio, verso la bioingegneria, la robotica per medicina, biorobotica ecc. Il polo che, consolidando il secolare dialogo tra Santa Chiara e attività universitaria, vede coinvolti le tre università, CNR e l’Ospedale stesso. Tale “incubatore” della ricerca potrebbe riunire in questa area i vari laboratori oggi disseminati in città (che peraltro si riadatterebbero piuttosto bene negli edifici preesistenti) e creerebbe nuovi posti di lavoro. Considerando poi che l’Ospedale di Santa Chiara risulta il più antico ospedale al mondo ancora in attività (seguito da quello di santa Maria Nuova di Firenze, fondato nel 1288), per mantenere il prestigioso primato sarebbe opportuno che all’interno dell’area fosse previsto anche di lasciare un presidio ospedaliero (come, ad esempio, avvenuto in Santo Spirito in Sassia a Roma).

Riuscire a restituire una nuova vita a questi vari beni in disuso potrebbe contribuire significativamente alla rinascita culturale e economica: potrebbe, dunque, consentire di dare nuova linfa alla città.