Il coro dell'istituto Toniolo alla rassegna regionale di cori scolastici a Firenze

15 marzo 2024 Il canto è l'espressione musicale più spontanea e naturale. In un coro ogni persona è sempre concentrata sulla relazione della propria voce con le altre. L' ascolto dell'altro è quindi alla base del canto corale e in generale del fare musica insieme. Imparare a cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi . Queste parole del Maestro Claudio Abbado racchiudono splendidamente in poche righe la motivazione che ha portato l'Istituto comprensivo “G. Toniolo” alla creazione del coro d'Istituto. Da anni la musica ha un ruolo centrale al Toniolo, dove è attivo l' indirizzo musicale sia alla primaria che alla secondaria di I grado e dove ogni anno, con il progetto Arcobaleno musicale centinaia di alunni dalla quarta primaria alla terza secondaria fanno musica insieme in due grandi concerti di Natale e fine anno per orchestra di glockenspiel o flauti e voci. Gli alunni imparano a suonare diversi strumenti, dal pianoforte al violino al violoncello, dalla chitarra al clarinetto al flauto alle percussioni, sia nell'indirizzo musicale sia nei laboratori pomeridiani opzionali. A questo si è aggiunto recentemente il Coro, un insieme stabile che in orario anche extracurricolare si prepara e migliora le proprie competenze. Cantare a scuola è un esercizio musicale ma anche sociale, educa al rispetto e all'umiltà, valorizza il singolo ma permette di raggiungere il successo solo insieme senza escludere nessuno. I ragazzi e le ragazze del Coro l'hanno sperimentato cantando tutti insieme, alla fine delle lezioni della mattina, un panino in compagnia e poi le prove: fatica, impegno ma tanta soddisfazione. Il lavoro, infatti, è stato fin dall' inizio un lavoro di gruppo, a partire dalla scelta del nome, “Voci di corridoio” selezionato fra 48 nomi proposti dai ragazzi, ed è culminato il 15 marzo nella partecipazione a Firenze alla Rassegna Regionale di cori scolastici proposta dall' ;Ufficio scolastico Regionale per la Toscana. Hanno partecipato 43 coristi fra i 10 e i 13 anni che hanno interpretato un repertorio di autori classici come Mozart e Bacalov e autori contemporanei come Annalia Nardelli e Tullio Visioli, cimentandosi anche in canoni a tre voci con accompagnamento ritmico e di body percussion. Questa esperienza ha arricchito e motivato sia gli alunni che l' insegnante, dando lo slancio per continuare e il desiderio di fare sempre meglio.