Il Liceo Dini va in Europa

Gli studenti del Liceo scientifico "Ulisse Dini" di Pisa hanno partecipato quest’anno, per la prima volta, al progetto internazionale Parlamento Europeo dei Giovani (https://eypitaly.org), cui erano iscritte 41 scuole secondarie superiori di tutta Italia.

Il gruppo di lavoro, formato da Sofia Antonini (5G), Matilde Bertagnini (3F), Irene Betti (3B), Lorenzo Buccolini (4D), Roberta Colombatto (3C), Domitilla D’Andrea (5G), Marta Gemignani (3F), Irini Kote (3D), Pietro Maria Niccolini (4A), Sofia Perondi (5D), Filippo Santero (5A), Ginevra Turini (3B), Pietro Michele Vanni (3F), si è avvalso della collaborazione della Domus Mazziniana, e del CesUE (Centro studi sull’Unione Europea e la global governance), prestigioso spin off della Scuola Sant'Anna. Il prof. Pietro Finelli, direttore della Domus Mazziniana, e la dott.ssa Federica Martiny, ricercatrice del CesUE, hanno accompagnato gli alunni nel percorso formativo insieme ai docenti referenti del progetto, la professoressa Antonia Pellegrino e il Professor Dario Danti. Le ragazze e i ragazzi hanno poi autonomamente elaborato una proposta di risoluzione per il Parlamento Europeo, in lingua inglese, ottenendo una valutazione lusinghiera (“La vostra risoluzione è stata molto apprezzata e questo è dimostrato dal fatto che i vostri punteggi sono sopra la media nazionale”) e qualificandosi per la sessione nazionale (49° National Selection Conference di EYP Italy), che si è svolta, in modalità on-line, dal 6 al 9 maggio. Al temine dell'appuntamento nazionale, l'alunna Matilde Bertagnini (3F), essendosi distinta per le sue capacità di dibattito, è stata selezionata per la fase internazionale del Parlamento Europeo dei Giovani (Warsaw 2021 - 93rd International Session of the European Youth Parliament) che si svolgerà dal 3 all'11 luglio 2021 sempre in modalità digitale. Per informazioni e contatti: didattica@domusmazziniana.it - tel 05024174