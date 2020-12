Il 'Natale che doni' della Misericordia di San Miniato & Round Table 76 San Miniato Fucecchio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Misericordia di San Miniato & Round Table 76 San Miniato Fucecchio, in risposta alla richiesta d’aiuto hanno messo in campo una campagna di Raccolta Alimentare, Giocattoli e libri nel Comune di San Miniato. Il progetto “il Natale che doni “, si tratta in modo concreto e semplice di aiutare chi, a causa dell’emergenza Coronavirus, si trova in grosse difficoltà economiche: chi “può” acquista beni alimentari , Libri e Giocattoli nei negozi aderenti all’iniziativa e li lascia lì nella scatola , le scatole di cibo verranno poi raccolte e consegnate dai Volontari della Misericordia o dai Tabler ( soci della round table ), che provvederanno dopo le sanificazioni a preparare i pacchi e distribuirle alla famiglie bisognose del nostro Territorio nei giorni antecedenti al natale . Nei negozi che hanno aderito all’iniziativa troverete un totem con i loghi delle associazioni e sotto una scatola. È stata suggerita a gli esercenti una lista dei cibi: olio d’oliva , tonno in scatola , carne in scatola, latte a lunga conservazione pasta , riso , conserve di pomodoro, legumi, biscotti e omogeneizzati , Libri e giocattoli . Gli Esercenti dove puoi trovare le nostre scatole sono : -Alimentari L’Emporio - San Miniato piazza Buonaparte -Alimentari La Strana Coppia - La Scala -Alimentari Le Colline - San Miniato Alimentari "Così è se vi Piace" - San Miniato -Bar Genovini - La serra -Gastronomia Tèra - San Miniato Via IV Novembre -Libreria Barbagianni - San Miniato Via A.Conti -Edicola Prometea - San Miniato Piazza del Popolo -Edicola L’Aquilone - La Scala -Cartoleria LEMA - La Catena -Tabaccheria Del ponte - San Donato - Cartoleria La Serra Sulle pagine Facebook delle associazioni (https://www.facebook.com/protezione.civile.s.miniato) (https://www.facebook.com/rt76sanminiatofucecchio/) troverete l’elenco aggiornato dell’attività aderenti e gli aggiornamenti della raccolta. Nella Giornata di Sabato 19 Dicembre puoi trovarci anche presso il supermercato PAM di San Miniato Basso per una raccolta di beni

Gallery