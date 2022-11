Applausi per 'Il Paradiso al Primo Piano', spettacolo promosso per combattere la violenza di genere

Buona la riuscita dello spettacolo 'Il Paradiso al Primo Piano', ad opera della Compagnia Semi Volanti, andato in scena sabato 26 novembre al Teatro Verdi di Casciana Terme con tanta partecipazione del pubblico. Gli incassi della serata sono stati devoluti a sostegno del prezioso lavoro di 'Progetto Donna', nel contesto delle iniziative per contrastare la violenza di genere.

"Quello della violenza sulle donne è un fenomeno drammatico che affligge anche la nostra Regione con numeri preoccupanti - ha commentato il sindaco Mirko Terreni - ritengo pertanto estremamente importante che a Casciana Terme Lari ci sia un'iniziativa come 'Progetto Donna', di supporto all’amministrazione e promotrice di attività di ascolto e sensibilizzazione. Questo spettacolo, che abbiamo fortemente voluto realizzare, ne è stato un esempio e siamo soddisfatti che abbia incontrato l'interesse del pubblico. Siamo convinti infatti che, accanto alle imprescindibili tutele che devono essere garantite alle vittime dal sistema legislativo, sia necessario intervenire anche con politiche culturali mirate ad abbattere quel retaggio di società patriarcale ancora oggi presente e alla base degli atti di discriminazione e violenza contro le donne, e che, in questo processo di emancipazione dell'intera collettività, un ruolo di primo piano debbano rivestirlo proprio le istituzioni".

Lo spettacolo ha permesso di toccare con mano la brutale realtà che tante donne vivono ogni giorno sulla loro pelle e ha saputo colpire il pubblico e coinvolgerlo sul piano emotivo, proprio come quando è stata riportata la registrazione di una telefonata fatta ad un centro di ascolto antiviolenza, la cui operatrice ha risposto ignara del fatto che dall’altra parte ci fosse un’attrice. Telefonata che ha permesso agli spettatori di capire come viene gestito nella realtà un contatto telefonico di emergenza e di percepire l’approccio umano con cui le operatrici trattano le richieste di aiuto.

"L’importante scopo di fare sensibilizzazione in merito al tema della violenza di genere è stato raggiunto, come testimoniato dall’attenzione del pubblico che ha seguito lo spettacolo con grande interesse - ha commentato l'assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tosi - si ringrazia per questo 'Progetto Donna', che grazie all'impegno della Misericordia di Lari e della Croce Rossa Comitato di Casciana Terme, conta oggi ben trenta volontarie che hanno ricevuto specifica formazione per affrontare la tematica della violenza di genere sia in termini di sensibilizzazione che di ascolto. Un ringraziamento va anche alla Compagnia Semi Volanti, a Eva Malacarne e a tutti gli attori coinvolti, che hanno saputo affrontare il tema della violenza di genere da una prospettiva particolare, quella della prostituzione, raccontando la storia di due donne nelle cui vicende ci sono i vissuti di molte altre".