Il sindaco Auriemma ringrazia pubblicamente i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato, i dipendenti comunali

Il sindaco, Francesco Auriemma,e l'Amministrazione comunale di Montecatini val di Cecina, dopo i giorni difficili che anche la nostra zona ha vissuto a cavallo tra ottobre e novembre, sente il dovere di ringraziare pubblicamente i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, le Associazioni di volontariato, i dipendenti comunali che con la consueta dedizione, e in certi casi anche qualcosa di più, hanno provveduto alle necessità verificarsi in situazioni complesse e difficili. La parola "grazie" in casi come questi sembra non esprime appieno il sentimento che si vorrebbe manifestare; tuttavia questo e l'unico termine che il vocabolario della lingua Italia offre per manifestare il senso di riconoscimento verso qualcuno che ti ha fatto del bene. Grazie, allora, a tutti quelli che sono intervenuti nel nostro territorio comunale perché hanno davvero, ed in effetti agito per il bene della nostra comunità.

Francesco Auriemma, Sindaco di Montecatini Val di Cecina