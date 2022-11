il Siulp Pisa sostiene sempre le buone politiche sulla sicurezza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il S.I.U.L.P.-PISA, primo sindacato della Polizia di Stato anche nella provincia di Pisa, ringrazia il Sindaco CONTI e l’Onorevole ZIELLO per il grande senso di responsabilità dimostrato nell’impegno profuso per difendere lo scalo aeroportuale Galileo Galilei quale principale aeroporto della Toscana. Una soddisfazione a nome della stragrande maggioranza dei poliziotti rappresentati, continua ViTO GIANGRECO, nei confronti del parlamentare della Lega e del sindaco di Pisa anche per l’interessamento profuso a favore dell’innalzamento di fascia della Questura, da tempo sostenuta dal SIULP-PISA, ed inteso quale strumento per un potenziamento dei servizi di sicurezza a livello territoriale riconoscendo il grande lavoro che ogni giorno mettono in campo i poliziotti pisani. Continua il segretario generale provinciale del SIULP-PISA “siamo veramente soddisfatti di aver appreso di tale interessamento che ha visto scendere in campo in prima persona il sottosegretario MOLTENI nei cui confronti tutta l’organizzazione sindacale del SIULP, non solo quella provinciale, ha sempre riposto grande fiducia e stima e che oggi ci fa ben sperare che, valutati i criteri necessari, la Questura di Pisa possa beneficiare dell’innalzamento di fascia. “Non possiamo però dimenticare che se tutto ciò si dovesse realizzare il merito più grande lo si deve all’assessore alla sicurezza BONANNO” conclude ViTO GIANGRECO, “che per prima ha creduto nelle nostre posizioni dimostrando tutta la sua vicinanza impegnandosi ogni giorno nelle sedi competenti affinché la problematica arrivasse nelle sedi decisionali competenti. All’assessore alla sicurezza, Il SIULP-PISA sindacato non asservito ad alcun partito politico, sottolinea come di fronte alle buone politiche sulla sicurezza è sempre in prima linea e si auspica che quanto prima ci si possa trovare allo stesso tavolo per affrontare le problematiche che stanno più a cuore a tutti i cittadini della provincia pisana in termini di sicurezza fuori da logiche propagandistiche.

Il Segretario Generale Provinciale S.I.U-L.P.-PISA ViTO GIANGRECO