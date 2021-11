Nuova illuminazione a Led al Parco della Rimembranza di Cascina

Il Parco della Rimembranza di Cascina, in piazza dei Caduti, è stato dotato di nuova illuminazione a led. "Come promesso - sottolinea Cristiano Masi, vicesindaco con delega ai lavori pubblici - stiamo ultimando gli interventi di efficientamento energetico che avevamo programmato per quest’anno". Dopo aver sostituito 60 lampioni sulla Tosco Romagnola (dall’incrocio con via Beretta al confine con il Comune di Pisa), 64 lampioni a Navacchio (via Gorgona, via 8 Marzo, via Buozzi, Via Grandi e via Pastore), 30 lampioni a Casciavola (via Guelfi, via Profeti e via Giovanni XXIII°), 17 lampioni a Pettori (via di Borgo) e 25 lampioni a Zambra (via Cammeo), l’amministrazione comunale ha iniziato i lavori nel centro di Cascina.

"Grazie ad un ottimo lavoro di progettazione svolto dai tecnici dell'Ufficio Manutenzioni Comunali - aggiunge Masi - abbiamo nelle zone interessate un'illuminazione più efficace, un minore inquinamento luminoso e un grande risparmio energetico di 143.276 kW ogni ora, pari al 53% della spesa attualmente impiegata. Con il passaggio dalla luce delle vecchie lampade a vapori di sodio e mercurio alla luce del led, ci prendiamo cura dell'ambiente, miglioriamo la visibilità e la vivibilità notturna e aumentiamo la percezione della nostra sicurezza".