Bientina si illumina a Natale: un filo colorato unisce negozi e cittadini

Un suggestivo filo luminoso e colorato che avvolge e collega il territorio, a simboleggiare l’unione tra le attività commerciali e la comunità, come una grande famiglia. Sono state accese le luci natalizie a Bientina, realizzate dal Centro Commerciale Naturale I Love Bientina con il contributo del Comune.

“Quest’anno abbiamo cercato di ampliare l’illuminazione, coinvolgendo le attività commerciali e cercando di rendere partecipe tutta Bientina - dichiara Eleonora Del Carratore, presidente di I Love Bientina - il concept si basa sulla luce e sul colore, con il filo che avvolge, illumina e unisce le attività commerciali a tutto il paese. È il nostro modo di augurare buon Natale e buone feste alla cittadinanza”.

“L’amministrazione comunale ringrazia I Love Bientina - aggiunge Alessandro Cai, vicesindaco con delega al Commercio del Comune di Bientina - che anche quest’anno ha illuminato il Natale rendendo il nostro territorio più armonioso, familiare ed accogliente non solo per le cittadine e i cittadini bientinesi, ma anche per coloro che vengono da fuori. Il Centro Commerciale Naturale rappresenta una realtà prolifica, basti pensare che il 2023 si chiuderà con il numero di aperture delle nuove attività commerciali in costante aumento. Continueremo a lavorare in sinergia per crescere insieme sempre di più“.

Fino a Natale, i negozi bientinesi rimarranno sempre aperti, Domeniche comprese.

Intanto domenica 17 dicembre, I Love Bientina organizza con il patrocinio del Comune di Bientina un grande evento a tema in Piazza Vittorio Emanuele II. Dalle ore 15:00, stand enogastronomici, arrivo di Babbo Natale e laboratori per i più piccoli gestiti dalle cooperative Goccia Dopo Goccia e Arnera. Alle 17:00 grande tombola con primo premio da 500€ e secondo premio da 250€. L’evento è organizzato in collaborazione con la Contrada Centro Storico e, oltre al divertimento, ci sarà spazio per la solidarietà con la partecipazione di Tarta Blu e Casa Ilaria.

“Aspettiamo tutta la cittadinanza in Piazza - conclude Eleonora Del Carratore - come una grande famiglia che si ritrova per festeggiare il Natale”.