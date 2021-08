Piazza Giusti: attivata l'illuminazione notturna per gli attraversamenti pedonali

E’ stata attivata nei giorni scorsi l'illuminazione notturna degli attraversamenti pedonali in prossimità di piazza Giusti a Pisa. Bande bianche su fondo colorato e luci a led incorporate nell’asfalto sono i due modi per rendere evidente, alle auto e ai mezzi in transito, di rallentare e fare attenzione. "Dopo aver concluso i lavori nel giugno scorso - spiega l'avvocato Andrea Bottone, amministratore unico della società Pisamo - abbiamo ultimato gli ultimi accorgimenti. In particolare abbiamo attivato il sistema di illuminazione per gli attraversamenti pedonali, un modo per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e ai ciclisti, nell'ottica di una città sempre più di respiro europeo. E' nostra intenzione procedere in tal senso ricercando le risorse necessarie".

I lavori hanno riguardato la completa riqualificazione di piazza Giusti, compreso il completamento della pista ciclabile che mette in collegamento il percorso già esistente di via dell'aeroporto con la passerella che porta alla stazione, nel quartiere San Giusto. In particolare sono stati rifatti i marciapiedi, completata la pista ciclabile, messi in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali. Inoltre sono stati realizzati vialetti in calcestruzzo architettonico in tutto il contorno e all'interno della piccola area verde. "Un intervento - aggiunge Bottone - che sicuramente ha migliorato gli aspetti viari della zona e che ha avuto come obiettivo prioritario la mobilità dolce e la sicurezza di pedoni e ciclisti, oltre alla riqualificazione della piazza naturalmente". Il lavoro sarà inoltre completato con l'installazione di un fontanello di acqua potabile e con nuove piantumazioni.

Nel dettaglio i lavori in piazza Giusti hanno previsto il rifacimento di tutti i marciapiedi a perimetro della piazza, che su un lato sono stati anche allargati per contenere la pista ciclabile in asfalto colorato che mette in collegamento il percorso di via dell'aeroporto con la passerella che porta alla Stazione. Di grande impatto visivo, specie al calar del sole, gli attraversamenti ciclopedonali a completamento della pista, non solo colorati ma dotati di apposito impianto di illuminazione a led incorporato nell’asfalto, per l’attraversamento principale di via dell’Aeroporto. All'interno della piazza e sul lato opposto alla pista ciclabile inoltre è stato realizzato un percorso ciclopedonale in calcestruzzo architettonico e sono stati asfaltati i tratti di piazza Giusti, via Montanelli e via Da Morrona limitrofi alla piazza. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Cld di Pisa su incarico di Pisamo.