Capannoli, un occhio all'ambiente: nuova illuminazione a led a Santo Pietro Belvedere

Dopo la prima tranche di lavori nel capoluogo, la Giunta comunale di Capannoli nei mesi scorsi aveva approvato il progetto per la sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione per tutta la frazione di Santo Pietro Belvedere. L’intervento prevede l'installazione di nuovi corpi illuminanti a led in tutta la frazione, per complessivi 70mila euro, al fine di garantire maggiore illuminazione ad un minor costo rispettando l’ambiente.

“Si tratta di un nuovo importante investimento sul territorio finalizzato all’efficientamento energetico - commenta l’assessore all’Urbanistica ed alle Energie rinnovabili Federico Mangini - si conferma l’impronta green dell’amministrazione comunale e l’impegno del Comune sul basso consumo e sulla sostenibilità ambientale".