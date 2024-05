Imago in Villa: a Castelnuovo Val di Cecina arrivano iscrizioni e bozzetti da tutto il mondo

Ha richiamato oltre 150 iscrizioni da tutto il mondo: dal Canada alla Cina, passando per l’Iran, il Perù e la Mongolia, oltre naturalmente ad aver attratto artisti dai paesi europei e, in particolare, dall’Italia.Parliamo della prima edizione del concorso internazionale di pittura Imago in Villa, ideato dall’associazione Centro Commerciale Naturale Vivi Castelnuovo, con l’obiettivo di valorizzare, in chiave artistica, il suggestivo borgo medievale di Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa.