Imparare la matematica attraverso la scoperta del territorio: il progetto del Montale di Pontedera

Coniugare lo studio della matematica e promuovere allo stesso tempo le bellezze del proprio territorio? Da pochi giorni è terminato il secondo meeting internazionale del progettto Erasmus+ “VisitMath”, ospitato dal Liceo “Montale”, che vede la collaborazione di numerosi partner europei provenienti dalla Polonia, dal Belgio, dalla Francia e dalla Grecia. L’obiettivo principale del progetto è quello di potenziare le competenze matematiche degli studenti attraverso visite guidate a città, monumenti e luoghi di interesse di tutta Europa, in una sorta di caccia al tesoro, che metta alla prova le loro capacità di ragionamento e di calcolo. “Insegnare la matematica attraverso l’architettura e la storia dell’arte è un metodo innovativo per mostrare le applicazioni pratiche di questa affascinante disciplina”, afferma la prof.ssa Ricchi, una dei docenti del Liceo “Montale” coinvolti. Il progetto è da poco entrato nella sua fase più delicata: la creazione di una serie di tour matematici che possano essere utilizzati sia in loco, per esempio nel corso di un viaggio di istruzione o di una visita guidata, che on-line, sfruttando gli strumenti tecnologici a disposizione delle scuole.Ad oggi sono già due i tour progettati dal Liceo “Montale”, sulle attrazioni turistiche della città di Pisa e di Lucca: al termine della fase di revisione, saranno proprio gli studenti del liceo a testarne l’efficacia e a valutarne pregi e difetti. Il progetto, parte di una più ampia progettualità europea che da anni ormai contraddistingue il Liceo “Montale”, vedrà nei prossimi mesi nuovamente protagonista Pontedera: è prevista, infatti, una presentazione dei risultati raggiunti nel novembre del prossimo anno, prima della conclusione nel maggio del 2025, in cui si ultimerà la costruzione di una vera e propria mappa di itinerari “matematici” in tutta Europa. Per maggiori informazioni sul progetto, è possibile visitare il sito https://visitmath.eu/it/home-4/.