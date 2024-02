Porta a Mare: impedisce l'apertura di un bar e rifiuta di fornire le generalità ai Carabinieri

Nelle prime ore della mattinata di giovedì 1° febbraio i Carabinieri della stazione di Pisa Porta a mare, con il supporto della Sezione Radiomobile, sono intervenuti in un bar dove un soggetto era accusato di aver impedito l’apertura al titolare.

La persona, in evidente stato di agitazione sul posto, si è rifiutata di fornire le proprie generalità e poi ha opposto resistenza nei confronti dei militari, venendo successivamente accompagnato in caserma per i dovuti controlli. Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato anche deferito per violenza privata e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.