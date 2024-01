Tutte le scuole comunali di Cascina sono state dotate di impianti di allarme all’avanguardia, con sirene interne ed esterne e fotocamere in grado di immortalare chi si introduce negli ambienti scolastici una volta allarmata la struttura. L’amministrazione ha investito risorse proprie per un ammontare di 88mila euro, grazie alle quali viene aumentata la sicurezza nei plessi scolastici dei tre istituti comprensivi del territorio. Una richiesta partita proprio da questi ultimi per porre fine alle odiose e dannose intrusioni notturne, che spesso fruttavano ben poco ai malviventi ma che costringevano gli enti a un notevole esborso per riparare i danni subiti. Anche il magazzino comunale è stato dotato di un adeguato impianto di allarme.

Le scuole che hanno beneficiato dell’intervento: infanzia Gianburrasca, nido L’Aquilone, infanzia Il Girotondo, primaria San Giovanni Bosco, primaria Galilei, infanzia Il Panda, secondaria di primo grado Pascoli, primaria Ciari, infanzia Rodari, infanzia Cipolli, primaria Dante Alighieri, primaria Pascoli, infanzia Montessori, secondaria di primo grado Duca d’Aosta, primaria San Francesco d’Assisi, primaria Collodi, infanzia Deledda, infanzia Favilla, primaria Giovanni XXIII, primaria Don Gnocchi vecchio e nuovo, primaria Fucini.

In ogni plesso scolastico è stato installato un determinato numero di sensori volumetrici con CAM a bordo. La disposizione e quantità varia a seconda del sito, della struttura architettonica e di eventuali esigenze (Sala Computer/LIM/Attrezzature con valore economico rilevante). Sono state posizionate inoltre la sirena esterna e quella interna, e nei casi di edifici su più piani o particolarmente grandi sono state messe almeno 2 sirene interne. La tastiera sarà utilizzata per la gestione dell'impianto, completamente gestibile anche da smartphone.

Lo scopo previsto dal sistema riguarda la prevenzione e protezione da intrusioni, furti e atti vandalici all'interno dei plessi scolastici, con segnalazione remota a figure preposte per vigilanza e intervento. Il sistema permette la supervisione del sistema con segnalazioni per interventi tecnici. La soluzione prescelta riguarda l'utilizzo di una centrale che permette, oltre alla gestione dei sensori di sicurezza, anche l'utilizzo di altri sensori, come rilevazione fumo, allagamenti, monossido di carbonio. Con questa soluzione, oltre alla risposta immediata del sistema in caso di intrusione, i sensori interessati invieranno 3 o 5 fotogrammi al personale predisposto al controllo. Nel caso dei plessi scolastici spesso questi sono collegati con le Forze dell’Ordine che vengono avvisate da una chiamata telefonica registrata.

Per quanto concerne la privacy, è bene sottolineare che non si tratta di uno streaming video ma di pochi fotogrammi riguardanti un evento specifico ed in ogni caso l’interrogazione avviene solo ad impianto inserito. Tutto il sistema e le relative funzioni sono gestibili da smartphone tramite l’app gratuita.