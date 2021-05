Impianto di fitodepurazione a Pugnano: si avvicina l'inizio dei lavori

E' prevista verso la fine di giugno la partenza dei lavori per la realizzazione dell'impianto di fitodepurazione nella frazione di Pugnano, San Giuliano Terme, opere accessorie incluse. L'intervento prevede il rifacimento del sistema di depurazione degli scarichi privati, con un sistema più moderno. L'investimento ammonta a circa 130mila euro.

La realizzazione di questo impianto di fitodepurazione fa parte del 'Pit pianura pisana, dalla fascia pedemontana al mare', il Progetto integrato territoriale da circa 3 milioni di euro di cui l'ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli è capofila: il finanziamento arriva dall'Europa attraverso la Regione Toscana. I Pit prevedono l'aggregazione di soggetti pubblici e privati mediante l'adesione a un accordo territoriale "finalizzato al miglioramento ambientale ed all'attuazione di strategie mirate alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici", come si legge nel documento della sua costituzione.

"Questo intervento - afferma l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi - consentirà di migliorare la qualità della vita dei residenti, fornendo loro un sistema idoneo e moderno per la depurazione degli scarichi privati. L'investimento testimonia il grande impegno del Comune sul tema ambientale, che, com'è ormai noto a tutti, è sempre più collegato alla qualità della vita delle persone. Anche il Comune di San Giuliano Terme ha partecipato al finanziamento, in particolare per quel che riguarda gli espropri e la sistemazione della viabilità d'accesso all'impianto".

"Prosegue il nostro impegno sull'ambiente - conclude il sindaco Sergio Di Maio - dove siamo stati in grado anche nella precedente legislatura di dedicare importanti investimenti pubblici, sia dalle casse comunali che intercettando fondi statali o regionali, proprio come nel caso dell'impianto di fitodepurazione della frazione di Pugnano".