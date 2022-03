Malati e terapie con gli animali: parte il progetto 'Impronte di resilienza'

L'associazione Amici degli animali a 4 zampe, vincitrice del bando indetto dai comuni di Peccioli e Lajatico in collaborazione con Belvedere Spa, sta realizzando il progetto 'Impronte di resilienza': attività e terapie assistite con la mediazione di animali, in particolare con anziani e bambini. I destinatari sono i bambini della scuola d'infanzia San Filippo Neri di Peccioli e l'associazione Vivere la terza età di Lajatico. Attraverso un calendario di incontri programmati, il cane, con il suo conduttore, incontrerà bambini e nonni per dare loro una possibilità vera e concreta esperienziale con l'animale. Questo, per l'associazione, è il segreto per rispondere all'importante domanda "Come vivremo insieme". L'obiettivo del benessere della persona farà da sfondo al progetto, garantendo momenti di interesse e socialità all'interno del gruppo di riferimento.

Questa ambizione segue alcuni dei punti cardine del bando di Energie Sociali. Le aree coinvolte prevalentemente saranno quelle psico-sociali ed educativo-didattica, al fine anche di sensibilizzare il riconoscimento e il valore dell'animale all'interno della relazione. L'equipe multiprofessionale composta da Rossella Prosperi, Francesca Panconi ed Elena Antonelli è pronta a supportare e accompagnare gli utenti in questo percorso di crescita e consapevolezza emotivo-relazionale, attraverso una supervisione e condivisione costante. Gli incontri termineranno al Parco canile 'la Valle Incantata' di Lajatico per sensibilizzare i bambini e le loro famiglie alla tutela e al rispetto degli animali, contrastando il randagismo e l'abbandono degli stessi. In queste occasioni sarà prevista una collaborazione con l'associazione di volontariato Noi per Voi Onlus di Peccioli. Il progetto è iniziato l'8 marzo scorso, entrando nella scuola di Peccioli per incontrare i 52 bambini. Attraverso numerosi appuntamenti in piccoli gruppi, tutti avranno modo di stabilire questa preziosa relazione con Akela, labrador retriever, insieme alla sua conduttrice Elena.