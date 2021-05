In centro a Pisa senza una giustificazione oltre le ore 22: due multati

Alle 22.30 ed alle 03.30 le volanti della Polizia dislocate per il controllo del territorio hanno fermato due soggetti appiedati, in centro storico, sorpresi a violare la normativa anti-Covid. I due, residenti in città, non hanno dato un giustificato motivo per la loro presenza oltre l'orario delle 22 così, dopo l'identificazione, sono stati sanzionati con una contravvenzione di 400 euro.