Il quartiere di San Marco in festa per sostenere l'AGBALT (Associazione genitori bambini affetti da leucemie e tumori) di Pisa. Venerdì 5 luglio p.v. dalle ore 19:00 apericena al Circolo Arci Balalaika di Via Montanelli, 125 per sostenere i progetti dell'Agbalt. Tutto il ricavato sarà infatti donato all'Associazione costituita da volontari, infermieri e genitori che da circa 20 anni è impegnata per aiutare le famiglie dei bambini ricoverati in oncologia pediatrica all’ospedale di Cisanello. Per questo, grazie a donazioni ed eventi benefici, è stata costruita l’isola dei girasoli, dove troviamo due palazzine con appartamenti dedicati ai genitori dei bambini, tutto a titolo gratuito. Purtroppo questi bambini devono stare mesi, anche molti mesi in ospedale per operazioni e cure, quindi, un aiuto concreto alle famiglie è fondamentale. Agbalt è una realtà di persone splendide, che aiutano chi è in difficoltà per problemi di salute. Il Circolo Arci Balalaika ha deciso di organizzare questo evento benefico, per raccogliere fondi da destinare a questo nobile progetto. La serata di venerdì 5 luglio sarà allietata dal duo Leo e Cinzia, che suonerà dal vivo musica rock anni 70-80 . Invitiamo gli abitanti del quartiere e la cittadinanza tutta a partecipare, essere presenti significa essere vicini concretamente a questi bambini. Circolo Arci Balalaika