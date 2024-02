In Gipsoteca la primavera è donna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Per la Primavera delle donne la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium propone un ricco programma di iniziative tutte al femminile, in collaborazione con il laboratorio MARSIA del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. Le iniziative, costituite da concerti e da presentazioni che spaziano dalla scienza all’arte classica, avranno inizio alle ore 18:00. Venerdì 8 marzo 2024 Alessandro Poggio – IMT Lucca Gli orizzonti di Penelope: immagini di un mito Sabato 9 marzo 2024 Concerto, Cantare alla viola Luciana Elizondo in solo, viola da gamba e voce Venerdì 15 marzo 2024 Marilù Chiofalo – Università di Pisa {Ri}scrivere l’Intelligenza e l’Autorità nella Scienza Venerdì 5 aprile 2024 Cristiana Petrinelli – Università di Pisa Venere prima di Venere. L’importanza della donna nelle comunità preistoriche Sabato 6 aprile 2024 Concerto, Minotauri AnaYs Drago in solo, violino e voce Mercoledì 17 aprile 2024 Chiara Tarquini – Università di Pisa Demetra e Kore. Letture di un mito Mercoledì 24 aprile 2024 Chiara Tarantino – Università di Pisa Donna, eroina, dea. Figure femminili nell’arte classica Orario di inizio delle iniziative: 18:00. Tutte le iniziative, ad eccezione dei concerti, sono a ingresso gratuito, senza prenotazione; i concerti sono invece su prenotazione e a pagamento. Per maggiori informazioni e prenotazioni: tel 392 8557267.