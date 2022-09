Inaugurata la nuova scuola primaria di Ponsacco a basso consumo energetico

La prima campanella suonerà sotto i migliori auspici a Ponsacco, dove questa mattina 13 settembre è stata inaugurato il nuovo edificio della primaria 'Renato Fucini', i cui lavori di costruzione hanno potuto contare anche sul finanziamento regionale di 500mila euro nell’ambito del piano "interventi urgenti e indifferibili nel settore dell’edilizia scolastica".

Al taglio del nastro hanno preso parte, assieme al sindaco e all'amministrazione di Ponsacco, al presidente della Provincia di Pisa, al presidente del Consiglio regionale, alle due dirigenti scolastiche che si sono avvicendate, docenti e personale scolastico, alle numerose famiglie con bambine e bambini, il presidente della Regione e l’assessora regionale all’istruzione, che hanno espresso soddisfazione per la conclusione dei lavori di ricostruzione di questo edificio scolastico.

La nuova Fucini è una scuola ambientalmente ed energeticamente sostenibile. E' realizzata in classe Nzeb, ovvero ad energia quasi zero. Dunque ottime prestazioni tecniche e tecnologiche, e bassi consumi energetici. Gli ambienti sono molto ampi e luminosi, caldi d’inverno e freschi in estate, e sono stati progettati per risultare più accoglienti per alunne e alunni.

Proprio per la sua sostenibilità energetica, l’intero progetto, dal costo complessivo di circa 2 milioni e mezzo di euro, ha ricevuto anche un contributo anche da Gse, Gestore Servizi Energetici, società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha il compito di promuovere la sostenibilità ambientale anche attraverso l’incentivazione di opere pubbliche ad elevata efficienza energetica.

Quella di stamani per il presidente e l’assessora regionale all’istruzione non sarà l’unica tappa di oggi. Nel pomeriggio, alle 17.30, saranno presenti a Lorenzana (Crespina Lorenzana) dove è in programma la cerimonia di inaugurazione della scuola primaria, interessata negli ultimi anni da lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico.