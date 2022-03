Inaugurata la nuova tettoia al liceo Carducci di Volterra

E' stata inaugurata oggi, 2 marzo, la tettoia, con relativa pavimentazione, posta nel cortile interno del Liceo G. Carducci di Volterra. L'opera, realizzata nell'ambito del progetto 'Sogni e Bisogni', sostenuto da 'Con i Bambini' nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nasce a seguito di un bisogno espresso dalla dirigenza e servirà a facilitare la socialità degli studenti in ambiente scolastico e, ora più che mai, a consentire che la stessa avvenga nella maggiore sicurezza possibile favorendo il rispetto delle normative anti Covid.

Erano presenti all'inaugurazione l'assessore all'Istruzione e al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti la dirigente scolastica Prof.ssa Nadia Tani, la responsabile del progetto Cinzia de Felice, i professori Alessandro Bertini e Cristiana Savelli e un gruppo di studenti in rappresentanza di tutti gli allievi della scuola.

"Con grande piacere - dichiara Viola Luti - ho partecipato all'inaugurazione di questa importante opera che ha dotato la scuola e la nostra città di un nuovo luogo di aggregazione che favorisce la fruizione degli spazi esterni per la realizzazione sia di attività didattiche sia di quelle extrascolastiche. Un'iniziativa che, a seguito dell'emergenza epidemiologica, ha acquisito un valore ancora più rilevante perché risponde all'esigenza di utilizzare spazi all'aperto e di creare occasioni di socializzazione. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell'opera e in particolare la dirigente scolastica Nadia Tani e la responsabile del progetto Cinzia de Felice per la tenacia e la professionalità con cui hanno portato avanti il progetto".