Nuove aperture: inaugurata la pizzeria 'Margherita' in centro a Pontedera

Il 2022 commerciale di Pontedera inizia con l'apertura di una nuova attività ad un passo da corso Matteotti. Si tratta della pizzeria Margherita, in via Palestro 17. Titolare del nuovo ristrutturato locale, è Aldo Armellin, che ha scelto la città della vespa per continuare la propria attività di imprenditore nel settore, iniziata ormai otto anni fa. Pizza al taglio, con una offerta molto assortita, in aggiunta a focaccine per persone ciliache, questa è la tipologia di prodotti che la nuova pizzeria Margherita intende fornire ai pontederesi e non solo.

"Ci fa particolarmente piacere l'apertura di un nuovo locale in città, specie in una strada come via Palestro che aveva qualche criticità - questo il saluto del vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli - nuove aperture, nuove illuminazioni, persone che girano, sono tutti elementi che migliorano la vivibilità di questa strada e non solo. Come amministrazione comunale il nostro augurio all'imprenditore e al successo della sua attività".

"Pontedera continua ad attrarre nuovi imprenditori e ulteriori investimenti, pur in un momento particolarmente difficile e critico come quello attuale" commenta positivamente il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli che aggiunge: "Complimenti per il coraggio e la determinazione di Armellin. Che questo avvenga in una strada come via Palestro, che negli anni stiamo cercando di riqualificare e migliorare, non può che farci ulteriormente piacere. In appena sei mesi siamo già alla seconda inaugurazione in via Palestro. Vogliamo continuare così per rendere ogni angolo della nostra città sempre più attrattivo e interessante". Gli auguri all'imprenditore Armellin giungono dal presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi e dal direttore Federico Pieragnoli.