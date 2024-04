Nuovi giochi inaugurati oggi, 9 aprile, al Parco Aldo Moro di Santa Croce sull'Arno, alla presenza del sindaco Giulia Deidda e degli alunni delle scuole elementari Pascoli e Copernico. "Questo intervento - ha detto il primo cittadino - per cui il Comune ha investito 150mila euro, rende questo spazio verde ancora più un luogo di aggregazione e socialità per i santacrocesi. I giochi che abbiamo installato permettono di giocare, fare attività motorie e sviluppare creatività e fantasia, stando all'aria aperta".

Il Parco Giochi inclusivo prevede una pavimentazione colorata antitrauma e attrezzature ludiche concepite e realizzate per essere completamente accessibili da tutti. Ci sono il Gazebo cantastorie, in cui è possibile stare all’ombra e partecipare ad attività di gruppo come giochi da tavolo; la struttura Pallavolo four, che permette di fare attività motoria lanciandosi la palla colorata e sonora vincolata ad un braccio rotante; lo Shuttle Canestro, che permette stimolazione sensoriale e psicomotoria attraverso il lancio della palla per fare canestro e segnare i punti sui pallottolieri; il Tunnel Mangiatutto, un gioco di gruppo che si sviluppa attraversando ed esplorando un tunnel; il Seggiolone fluttuante, che si svilupperà su due piste e la Collinetta mini, struttura dotata di puff.

"E' stata inoltre l’occasione per riqualificare i giochi esistenti con la completa sostituzione del castello ormai non accessibile da tempo e installare più panchine e cestini - conclude Deidda - il Parco Aldo Moro è un giardino molto frequentato, un polmone verde nel nostro tessuto urbano, e proprio per questo abbiamo voluto dedicargli un grande investimento per renderlo ancora più bello e attrattivo. Una città è bella se è vissuta, soprattutto dalle famiglie, dai bambini e dai ragazzi".

L'inaugurazione di oggi è stata per gli alunni partecipanti anche l'occasione per fare una mini lezione sul rispetto del bene pubblico e per ricevere un opuscolo con semplici regole di comportamento civile.