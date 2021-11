A Molina di Quosa apre un nuovo negozio di vicinato

"L’apertura di un negozio tradizionale è sempre un evento da accogliere con grande soddisfazione. Ancora di più se questa avviene in un piccolo centro e se si tratta di un alimentari. Dobbiamo quindi dare il giusto riconoscimento alle due imprenditrici che hanno intrapreso questo progetto". Queste le parole del presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord Luigi Micheletti e del responsabile Simone Romoli dopo la visita al negozio La Cambusa di Molina di Quosa aperto da una settimana da Gordana Takac e Romina Baroni e che è stato inaugurato alla presenza del vicesindaco di San Giuliano Lucia Scatena.

"Siamo andati a trovare Gordana e Romina che hanno aperto scegliendo la nostra associazione come supporto tecnico - dicono ancora Micheletti e Romoli - portando anche il saluto della presidente Monti Pisani Laura Grassi. I negozi di vicinato, specie nei piccoli centri o nelle frazioni come Molina, sono una risorsa in quanto contribuiscono a renderli ancora vivi. Un argine alla desertificazione soprattutto del settore alimentare con il proliferare incontrollato della grande distribuzione. Senza esagerare possiamo parlare anche di valenza sociale con la pandemia che ha ridato forza ai negozi tradizionali sotto casa. La Cambusa va quindi in controtendenza - concludono i due dirigenti dell’associazione - grazie alla volontà ed alla professionalità delle due titolari anche in una fase difficile come questa lenta ripartenza in cui la pandemia non è ancora messa alle spalle. Per questo rinnoviamo loro il nostro sostegno ed un grande in bocca al lupo".