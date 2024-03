Calcinaia: inaugurata la nuova area di 2mila metri quadri per la sgambatura dei cani

Una giornata di festa che ha attirato molte persone e fatto scodinzolare tanti partecipanti. Sabato 23 marzo è stata inaugurata l’area di sgambatura cani del Comune di Calcinaia: anzi, ad essere precisi, le due aree di sgambatura riservate rispettivamente a cani di taglia medio grande e a cani di taglia piccola. Spazi in cui gli amici a quattro zampe possono scorrazzare liberamente e sprigionare in assoluta sicurezza tutta la loro voglia di correre.

"Credo sia una bella giornata per tutti i cinofili, per quelle persone e quelle famiglie che hanno instaurato con i loro fedeli compagni a quattro zampe un rapporto di affetto reciproco che ha il potere di rendere migliore la vita - ha esordito il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi - voglio ringraziare pubblicamente gli uffici comunali che hanno reso possibile questa realizzazione. Grazie anche all’associazione Amici del Cane, all’allevamento Golden delle Fornaci, alla società Mediser, aUbi Ubi e alla pasticceria Zanobini che hanno collaborato per la riuscita di questo evento".

"E grazie soprattutto alle tante persone che hanno partecipato con i loro cani. Fa piacere riscontrare che anche questi investimenti pubblici, seppur di minore entità rispetto a altri molto ingenti che abbiamo calato sul territorio in questi anni, trovano riscontro e apprezzamento da parte di tanti cittadini. E' per noi - chiosa Cristiano Alderigi - un ulteriore incentivo e uno stimolo a continuare con impegno e spirito di servizio per la comunità".

L’area di sgambatura è situata in via Garibaldi a Calcinaia nei pressi del cimitero, precisamente nella zona compresa tra via Barducci e via del Tiglio. Lo spazio è suddiviso in due campi di oltre 1000 mq ed ognuno dei due appezzamenti è attrezzato con panchine, cestini, sacchetti per le deiezioni e fontanelle dell’acqua. Entrambi i campi sono alberati e nel periodo estivo saranno aperti con orario 9 - 20.

All’ingresso dei due spazi è inoltre presente un cartello che riassume in maniera chiara e facilmente leggibile il regolamento dell’Area di Sgambatura che è stato approvato in Consiglio comunale e per la cui stesura ha collaborato attivamente l’Associazione Amici del Cane.

Proprio per ribadire le regole della reciproca convivenza degli amici a quattro zampe presso l’area di sgambatura, l’Associazione Amici del Cane ha pensato di organizzare un incontro aperto a tutti i cinofili che si terrà la prossima settimana e che servirà anche a creare un gruppo di appassionati che possa collaborare con l’ente anche per la realizzazione di qualche iniziativa dedicata ai fedeli amici dell’uomo. Da sottolineare come tutti i presenti all’inaugurazione siano stati omaggiati da Mediser, I Golden delle Fornaci e Ubi Ubi di una borsetta con alcuni gadget pensati per gli amici a quattro zampe.