Dopo quasi due anni di lavoro, Piazza Nenni a Sant’Anna, Casicna, è stata restituita alla cittadinanza completamente riqualificata. Domenica mattina, 3 dicembre, è stata inaugurata la nuova area sportiva, con l’apertura del campo da basket e la consegna dei due tavoli da ping pong a chiunque voglia farne uso.

"Chiudiamo il lavoro su questa piazza - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - che prima ha portato alla realizzazione dello spazio giochi, poi all’inaugurazione di questa area sportiva con il campo da basket e i tavoli da tennis tavolo da esterno. Spazi che possono essere utili anche per la scuola. Ragionevolmente vorremmo fare qui vicino anche un’area per i cani, in modo da non mescolare le due cose e lasciare tutto più pulito. Ringraziamo il Cascina Tennis Tavolo, tra le società sportive più quotate del nostro comune (Serie A2) e il Basket Cascina che entrerà per primo in questo nuovo campo".

Il sindaco ha fatto notare come lo sport a Cascina abbracci tantissime discipline: "Abbiamo tutti i tipi di sport, compreso il Kite Surf. Per noi a Cascina lo sport è soprattutto quello di base e giovanile, che oggi abbiamo l’occasione di vederlo all’opera". L’inaugurazione dell’area sportiva è coincisa anche con 'Sant’Anna Claus', il mercatino natalizio e dell’artigianato che è andato in scena con una prima edizione molto partecipata e apprezzata sia dagli organizzatori che dai frequentatori. "L’essere qui stamani - ha aggiunto Michelangelo Betti - evidenzia che a fianco dell’impegno dell’amministrazione a Cascina esiste, oltre al mondo sportivo di base, anche un mondo del commercio e dell’associazionismo molto propositivo. Ringrazio pertanto gli organizzatori di questo primo mercatino natalizio a Sant’Anna, una sorta di recupero della Notte Bianca saltata a giugno per maltempo. Mettere insieme lo sport, il commercio, le associazioni e i cittadini stessi accanto all’impegno dell’amministrazione per questa frazione, sintetizza bene quella che è la nostra idea di governo di un territorio".

A chiudere è stato poi il vicesindaco Cristiano Masi, che ha seguito tutto l’iter dall’idea iniziale alla realizzazione degli interventi sulla piazza: "Ringrazio tutti gli intervenuti, dal Basket Cascina al Cascina Tennis Tavolo e per finire a Decathlon che supporta questa mattinata di sport per la nostra comunità. Vedere il risultato finale di questa piazza è per me emozionante, perché riconsegniamo al territorio uno spazio completamente riqualificato dopo un intervento di due anni. Ringrazio anche gli uffici tecnici che hanno seguito tutti i processi con cura e dedizione. D’ora in poi i cancelli resteranno aperti: la cura e il rispetto di un bene pubblico spettano a tutti noi. Buon divertimento".