Taglio del nastro agli Arsenali Repubblicani per la Biennale di Architettura

Inaugurata ieri pomeriggio, 8 ottobre, agli Arsenali Repubblicani, la quarta edizione della Biennale di Architettura di Pisa. Al taglio del nastro erano presenti: il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente di LP Massimo Del Seppia, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Pisa Patrizia Bongiovanni, l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli, l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e il presidente del comitato scientifico Massimo Pica Ciamarra

'Reinassance'. Questo il titolo della manifestazione che, anche per questa edizione così come le tre precedenti, è stata insignita della medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, metodo di apprezzamento discrezionale della più alta carica dello Stato che viene attribuita ad iniziative ritenute particolarmente meritevoli. Rinascita intesa dunque come ripartenza, uno stato mentale, un desiderio, una necessità di rigenerarsi e di guardare, con speranza e fiducia, al futuro.

Due le direzioni principali di ricerca: lo spazio collettivo e lo spazio individuale. Al loro interno si snodano poi quattro sezioni che affronteranno ambiti specifici ma tra loro necessariamente connessi: Abitare la città, la casa e il quartiere; 1000 Parchi e 1000 Giardini; Ripensare lo spazio del lavoro; Il progetto per l’ambiente. Nuove strategie di equilibrio. Punti di forza di questa edizione 32 progetti, 2 premi e conferenze di elevatissimo calibro. Fra le presentazioni ci sono progetti, realizzazioni, esposizioni, laboratori con disegni, plastici e contributi video oltre agli Arsenali Repubblicani anche al Fortilizio della Cittadella, al Bastione Sangallo e in Logge di Banchi.

Si ricorda la lectio magistralis di uno dei più autorevoli architetti italiani, Mario Cucinella, il 9 ottobre alle ore 10.30 presso la sala conferenze degli Arsenali Repubblicani. Poi la conferenza in streaming del gruppo giapponese Kuma con la presenza dell’architetto Kengo Kuma il giorno 13 ottobre e la presentazione del libro 'Il ponte di Berto' in programma per sabato 16 ottobre alle ore 10.30 quando, Carlo Piano, giornalista, figlio di Renzo Piano, dialogherà con Giorgio Tartaro per presentare i retroscena di una delle più importanti opere strutturali italiani degli ultimi anni: il Ponte San Giorgio di Genova, simbolo di rinascita.

Il progetto della quarta edizione si sviluppa lungo il fiume Arno, così come nelle passate edizioni, in un percorso da est verso ovest con il Bastione Sangallo che ospita il padiglione Università di Pisa con una mostra monografica dedicata al lavoro dell’architetto Antonio Monestiroli, lo spazio Scala sopra le Logge per il padiglione Comune di Pisa, dove sarà possibile verificare lo stato progettuale della città futura con alcuni progetti di opere pubbliche in programma per la città di Pisa, e infine il padiglione internazionale che per questa edizione è stato pensato nei due edifici degli Arsenali Repubblicani e del Fortilizio.

"Un progetto collettivo, condiviso a tutto tondo con istituzioni, territorio, comitato scientifico e tutti coloro che hanno dato il loro contributo per realizzare uno spazio culturale, un incubatore di stimoli e di arricchimento reciproco che desidera suggerire nuove prospettive e direzioni per il miglioramento della qualità della vita delle persone - ha detto il coordinatore della Biennale e presidente di LP, Massimo Del Seppia - ricevere nuovamente la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica è un onore e la conferma che il gioco di squadra, specie quando condiviso e lungimirante, premia sempre. Siamo di fronte ad un cambio di fase e Renaissance ha l’ambizione di essere uno degli acceleratori per una ripartenza collettiva".

La Biennale di Architettura di Pisa è sostenuta da tutto il territorio a partire dal prezioso supporto del Comune di Pisa, Acque Spa, Università di Pisa, Fondazione Pisa, Camera di Commercio e Ordine degli Architetti di Pisa.