Apre 'Diverso', un nuovo bar nel Centro dei Borghi di Navacchio

Nuovo bar all’interno del Centro commerciale dei Borghi di Navacchio. Nei giorni scorsi è stato inaugurato 'Diverso' grazie ai due soci Marco Salvadori e Gionata Ribechini, alla presenza del vicesindaco di Cascina Cristiano Masi e del responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli. Per Salvadori e Ribechini è il secondo pubblico esercizio che apre all’interno di un supermercato Coop, dopo la positiva esperienza del locale nel punto vendita di Pontedera che porta lo stesso nome.





“Siamo contenti di aver portato la positiva esperienza pontederese - spiegano i due titolari - anche all’interno del Centro commerciale di Cascina. Per questo ringraziamo i vertici Coop per averci nuovamente accordato la loro fiducia”.Soddisfazione di Confesercenti Toscana Nord nelle parole di Simone Romoli. “Marco e Gionata si confermano due validissimi imprenditori che hanno voluto raddoppiare l’esperienza positiva maturata a Pontedera. Tra l’altro Marco Salvadori, nostro storico socio, con un’altra società già gestisce a Pisa il Coffee Bar all’interno della Coop di Porta a Mare. A loro le nostre congratulazioni ed il riconoscimento della volontà di continuare ad investire anche in momenti in cui la luce in fondo al tunnel sembra ancora allontanarsi”.