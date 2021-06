Un bassorilievo per Enrico Berlinguer: l'omaggio a Metato

Sabato 12 giugno, in piazza Enrico Berlinguer nella frazione di Metato, sarà inaugurato un bassorilievo dedicato allo storico segretario nazionale del Partito Comunista Italiano a trentasette anni dalla scomparsa e nell'anno in cui ricorrono i cento anni dalla fondazione del Pci. Questa iniziativa è stata portata avanti dal comitato promotore di concerto con l'amministrazione comunale di San Giuliano Terme.

Si parte alle 17 con la presentazione del bassorilievo, a cui seguirà un intervento di Stefano Pecori, ultimo segretario comunale del Pci di San Giuliano Terme e coordinatore del comitato promotore del progetto. Sono previsti contributi anche da parte del sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, del presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori, di Cristiana Torti (già corrispondente de L'Unità per la provincia di Pisa) e di Paolo Fontanelli, ultimo segretario della federazione provinciale del Partito Comunista. Prenderà parte all'iniziativa anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando, già iscritto al Pci.

"Non sono d'accordo con chi ritiene superati i concetti di destra e sinistra - commenta Stefano Pecori - esistono sotto forme diverse e quella che risulta vincitrice oggi, a mani basse, è la destra economica, sostenitrice della lotta di classe rovesciata, dall'alto verso il basso. Per questo va riaffermata una sinistra vera e vicina ai bisogni e ai pensieri delle persone che questa lotta di classe al contrario la subiscono. Omaggiare una figura straordinaria come Enrico Berlinguer con un bassorilievo, nella 'sua' piazza di Metato, è profondamente simbolico e rappresenta proprio questo proposito che noi tutte e tutti dobbiamo perseguire per una società più giusta. Ringrazio l'amministrazione comunale, quella provinciale, il ministro Orlando e le persone che saranno presenti e che interverranno".