Inaugurata la Bibliocoop nello spazio soci del supermercato di Arena Metato

Uno spazio dedicato ai libri e ai lettori, un punto d’incontro per chi ama leggere e condividere la passione per la lettura: nello spazio soci del supermercato Coop di Arena Metato, a San Giuliano Terme, è stata inaugurata sabato 29 ottobre la Bibliocoop, alla presenza di Sergio Di Maio, sindaco San Giuliano Terme, di Lucia Scatena, vicesindaco e di Piero Lomi, presidente della sezione soci Coop Valdiserchio Versilia, dei referenti della Biblioteca comunale Uliano Martini di San Giuliano Terme e dei volontari Bibliocoop attivi nel progetto.

La sezione soci Coop Valdiserchio Versilia si è impegnata insieme al Comune di San Giuliano Terme per inserire la Biblioteca comunale nel circuito Bibliocoop, il progetto culturale avviato nel 2010 in collaborazione con la Regione Toscana per favorire l'accesso al libro e alla lettura negli spazi Unicoop Firenze. La nuova Bibliocoop diventa così una sezione distaccata della Biblioteca comunale di San Giuliano Terme e gestita con il contributo attivo dei volontari.

La Bibliocoop apre le porte con un catalogo di 450 libri, con sezioni dedicate alla narrativa, alla saggistica, letteratura rosa, gialli e romanzi storici, biografie, ricette e viaggi e libri per bambini. Un catalogo ricco e vario che via via potrà ampliarsi, con le novità editoriali del momento e i suggerimenti proposti da lettori e frequentatori della Bibliocoop. Per i visitatori della Bibliocoop sarà possibile iscriversi ai servizi della Biblioteca, prendere in prestito non solo i libri presenti, ma anche tutti quelli del circuito Bibliolandia, la rete delle Biblioteche comunali dell’intera provincia di Pisa.

Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme, commenta: "Abbiamo tenuto molto alla realizzazione di questo servizio, alla sinergia tra Unicoop Firenze, sezione soci e amministrazione comunale. Espandere l'accessibilità ai libri e al sapere sul territorio è un modo per cercare di raggiungere quanti più lettori e lettrici possibili, potendo contare su un solido presidio di cultura in mezzo alle persone. Un sentito ringraziamento va alla sezione soci e ai suoi volontari". "La nuova Bibliocoop diventa una sezione distaccata della biblioteca comunale di San Giuliano Terme - aggiunge il vicesindaco Scatena - gestita con l'aiuto attivo dei volontari. Siamo fieri di dare un importante contributo ad un luogo di riferimento come questo e di poter dare diffusione sul territorio dei servizi della biblioteca comunale".

Piero Lomi, presidente sezione soci Coop Valdiserchio Versilia, continua: "Siamo molto contenti di inaugurare questo nuovo punto prestito realizzato grazie all’impegno congiunto del Comune di San Giuliano Terme, della Biblioteca Martini e dei volontari che saranno fondamentali per accogliere i lettori e gestire il servizio. Oltre che offrire occasioni di lettura a soci e clienti che vengono a fare la spesa, la Bibliocoop sarà uno spazio per incontrarsi, partecipare ai laboratori, ai corsi, alle attività che proporremo intorno al mondo della lettura e del sapere. Per la comunità di San Giuliano Terme è un arricchimento che promuoviamo con entusiasmo e che ci auguriamo possa accogliere tanti nuovi lettori di tutte le età".

La Bibliocoop della Coop Arena Metato è aperta il lunedì (9.30 – 12) e il venerdì (15.30-18). Durante l’orario di apertura il servizio di prestito è garantito dai volontari Bibliocoop. Per diventare volontario, conoscere da vicino le iniziative e partecipare attivamente alle attività della Bibliocoop, è possibile proporre la propria disponibilità scrivendo a bibliocoop@unicoopfirenze.coop.it. Bibliocoop è una comunità di lettori e volontari. Il progetto culturale è stato avviato nel 2010 in collaborazione con la Regione Toscana per favorire l'accesso al libro e alla lettura negli spazi Unicoop Firenze e conta oggi 38 punti prestito nei supermercati Coop di tutta la Toscana. I punti Bibliocoop sono luoghi di incontro e partecipazione in cui poter essere protagonisti, dove il prestito libri, gratuito, è garantito dai volontari, in collaborazione con Regione Toscana e le biblioteche comunali. Le Bibliocoop attive contano circa 300 volontari attivi e oltre 8000 lettori l’anno, 35mila prestiti all’anno e un patrimonio librario di oltre 50mila libri.