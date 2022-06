Una nuova biblioteca a Marina per ricordare la maestra Laura

Dopo la triste e improvvisa scomparsa della maestra Laura Zingaretti, insegnante presso la scuola dell’infanzia 'Gaetano Ceccherini' di Marina di Pisa, l’Istituto Comprensivo 'Niccolò Pisano' e i familiari di Laura hanno allestito una biblioteca per i bambini della scuola dell’infanzia, per mantenere viva la sua memoria. La realizzazione di questa struttura era un progetto a cui Laura stava lavorando con tanto impegno e passione, insieme alle sue colleghe di plesso. I fondi raccolti grazie alla generosità e all'affetto dimostrati da tanti amici, colleghi, parenti, personale dell'istituto e genitori dei bimbi della scuola, sono stati utilizzati per donare alla scuola dell’infanzia oltre 170 libri delle migliori case editrici specializzate in libri per bambini, arredi per la biblioteca e giochi per il giardino della scuola.

I familiari, gli amici e i colleghi della maestra Laura sono lieti di comunicare che sabato 11 giugno, alle 10.30, presso la scuola dell'infanzia 'G. Ceccherini', si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della 'Biblioteca della maestra Laura'. Sarà anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del sogno della maestra Laura.