Un luogo dove bere un caffè, un punto di incontro per la comunità e uno spazio dove condividere conoscenze, esperienze ed idee, per una vita migliore e più sostenibile. Giovedì 20 giugno presso il Polo Generazioni a Vicopisano si inaugura il BioBar. Il nuovo progetto è nato dalla collaborazione tra la rete Agal, costituita dalle cooperative Aforisma e Arnera, e dalle Acli di Pisa, con il Comune di Vicopisano che mette a disposizione gli spazi del distretto sociosanitario di via dei Mezzi.

"Abbiamo fatto un investimento sul territorio per creare uno spazio di aggregazione, dove si possono organizzare iniziative culturali, artistiche e sociali nell'ottica dell'incontro tra generazioni. C'è già un gruppo di giovani con tante idee da trasformare in iniziative - spiega Grazia Ambrosino presidente della cooperativa Aforisma - per promuovere un'alimentazione di qualità, corretti stili di vita, rispetto per l'ambiente, sostegno alla comunità locale e inclusione".

Grazie alla collaborazione con l'Aipd, associazione italiana persone Down, inoltre, è stato possibile l'inserimento socio-lavorativo di un ragazzo neo-diplomato, nel segno dell'attenzione alle categorie fragili valorizzando tutte le capacità, senza barriere. "L'apertura del Biobar è un traguardo importantissimo e motivo di grande soddisfazione - continua l'assessore Valentina Bertini - sia perché si tratta di un'attività che distribuisce prodotti biologici e sensibilizza sull'importanza del mangiar bene, sia perché grazie alla collaborazione con l'Aipd si dà l'opportunità ad un ragazzo di seguire la propria strada. Spero che questo progetto cresca e diventi punto di riferimento per tanti giovani".

Appuntamento alle 16.45 per un momento di festa e condivisione aperto a tutta la comunità: dopo i saluti istituzionali del sindaco Matteo Ferrucci e di Valentina Bertini, un piccolo rinfresco di benvenuto e dalle 18 il concerto 'Solstizio d’estate' a cura dall'Accademia Musicale di Pontedera. Si esibiranno il coro di voci bianche diretto da Auro Maggini, l'orchestra di chitarre diretta da Nicola Fenzi e la Juniorchestra diretta da Luigi Nannetti: il programma prevede musiche di Beethoven e Mozart, musiche tradizionali australiane e folksongs americane. Da martedì 25 giugno il Biobar sarà aperto martedì e giovedì mattina dalle 8 alle 13, già in programma per settembre un evento per incentivare la conoscenza dei benefici dell’alimentazione biologica, stagionale e di prossimità. Per ulteriori informazioni: info@aforismatoscana.net, info@pologen.it oppure telefono 050-6139376.