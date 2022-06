Inaugurato il nuovo Biolaboratorio del Liceo Buonarroti

La Provincia di Pisa ha reso omaggio agli studenti e insegnanti che si sono aggiudicati il premio 'Mad for Science 2020', per il progetto finalizzato a migliorare l’apporto nutrizionale di popolazioni africane (in particolare del Corno d’Africa). Una breve ma significativa cerimonia che si è svolta nei locali del nuovo Biolaboratorio realizzato grazie ai 75mila euro del premio ottenuto, con gli interventi a cura dell'ente provinciale, che a sua volta ha finanziato la stessa nuova struttura laboratoriale.

"E' stata dunque anche l'occasione per inaugurare ufficialmente questa nuova struttura del plesso scolastico", afferma il Presidente Massimiliano Angori. Poi la Consigliera alla Programmazione Scolastica Antonietta Scognamiglio: "Dopo due anni di una durissima pandemia è stata una emozione poter svolgere questo breve momento di saluto alle ragazze e ai ragazzi che si sono aggiudicati questo importante riconoscimento a fronte del loro prezioso lavoro di studio e ricerca. Mi preme ringraziare gli studenti e le studentesse che con le loro esposizioni durante questa cerimonia hanno mostrato competenza, perseveranza e resilienza, visto il periodo pandemico in cui hanno dovuto superare molti momenti difficili".

L’incontro si è svolto venerdì 10 giugno, presenti gli studenti: Alessandro Sartor 4BSA, Elisa Pagano 4DS, Esther Giordani 5AS, Francesco Lorenzo Lami 5AS, Giovanni Ascione 4DS, Iacopo Viale 4BSA, Marg Dawood 4BSA, Marta Orlati 4BSA, Matilde Orsini 5AS, Sara Favilli 5AS, Teresa Bendinelli 4DS, Teresa Vaccarino 4DS, Tommaso Terreni 5AS; ai docenti Barbara Cei, Marilena Marincola, Maria Grazia Valtriani, Giacomo Vanni; all’incontro ha portato anche il saluto la vicepreside Laura Forte. Per l’ufficio Edilizia erano presenti Ing. Roberto Cardini e P.I. Gabriele Vanni che hanno seguito i lavori di ristrutturazione del biolaboratorio per la Provincia. Presente anche il tecnico di laboratorio Ettore Rizzuti