Cascina, apre Bloo lavami tu: il lavaggio per animali 'fai da te'

Sabato 13 aprile, a partire dalle 16, in via Tosco Romagnola 836 a Cascina inaugura Bloo Lavami Tu: il primo spazio, in provincia di Pisa, per lavare gli animali in autonomia e sicurezza. Bloo Lavami Tu è un lavaggio animali self service in cui si trovano due postazioni separate per lavare il proprio animale domestico in qualsiasi momento della settimana, senza dover prendere appuntamenti e modulando la spesa.

Si accede al servizio pagando tramite banconote, monete, POS o carta fedeltà (acquistabile e ricaricabile sul posto) e si può usufruire di lavaggio, risciacquo, aspirazione e asciugatura per tutto il tempo necessario alla taglia e alle caratteristiche del cane. Comode vasche disposte ad una giusta altezza consentono alle persone di mantenere una posizione eretta e, dopo aver fissato il cane agli appositi supporti, di operare in sicurezza, preoccupandosi solo della cura e del benessere del loro amico a 4 zampe.

Non solo i cani ma anche i gatti possono trovare un ambiente familiare in cui essere lavati e spazzolati comodamente. Bloo Lavami Tu è aperto 7 giorni su 7, dalle 7 alle 22. L’inaugurazione di sabato prossimo riserverà un brindisi agli intervenuti e per quelli a 4 zampe sconti e sorprese.