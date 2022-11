Verde urbano: inaugurato il 'Bosco del Futuro' dedicato ai nati nel 2021

Il Comune di Pisa festeggia la Giornata nazionale degli alberi con l’inaugurazione oggi, sabato 26 novembre, nell’area verde di via Pagni a Gagno, del 'Bosco del Futuro'. Un nuovo bosco urbano, simbolicamente dedicato ai 596 bambini nati a Pisa nel 2021. Nella nuova area a verde sono stati piantumati 100 nuovi alberi di 8 specie arboree diverse: acer campestris, carpinus betulus, acer pseudoplatanus, celtis australis, fraxinus excelsior, quercus pubescens, alnus glutinosa e acer buergerianum. A inaugurare il nuovo borsco urbano a Gagno stamani il sindaco di Pisa Michele Conti, l'assessore al verde e parchi pubblici Raffaele Latrofa e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennai, insieme a tante famiglie dei nuovi nati che hanno partecipato con i bambini al momento di festa a loro dedicato.

"Altri 100 alberi che piantiamo e che cresceranno insieme ai bambini di Pisa - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - con il 'Bosco del Futuro' a Gagno siamo al quinto bosco urbano che abbiamo realizzato nei quartieri della città: dal 2018 ad oggi sono 500 nuovi alberi piantati pensando al futuro di Pisa. Atti concreti per dare risposte alle emergenze ambientali del nostro periodo, per rendere vivibili, verdi e meno inquinate i nostri quartieri, la nostra città, pensando soprattutto ai cittadini di domani, che sono i nostri figli e i nostri nipoti. In questi anni di amministrazione sul verde pubblico abbiamo dedicato particolare attenzione, con uno sguardo rivolto al futuro, alla Pisa del 2050, con una visione che è la stessa che ebbero i nostri avi quando progetttarono il viale delle Piagge all’indomani dell’Unità d’Italia, che oggi ci ritroviamo come bellissimo viale alberato a nostra disposizione. Come amministrazione riteniamo un dovere morale fare tutto il possibile per lasciare una città più verde e con un patrimonio arboreo ampliato e rinnovato".

"I numeri dimostrano il nostro operato - aggiunge Conti - l’anno 2022 segna un bilancio ampiamente positivo, che porta il patrimonio arboreo cittadino ad aumentare di ben 1.800 piante. Sono cifre importanti che ci rendono soddisfatti del nostro lavoro e ci spingono a proseguire su questa strada: entro la fine del 2023 il patrimonio delle alberature cittadine verrà incrementato con altri duemila nuove alberi. L'operazione va a beneficio degli abitanti del quartiere di Gagno, dove esisteva l’area verde, ma era rimasta finora sguarnita di alberi. Questa è un’area della città densamente abitata e importante, che sarà oggetto di riqualificazioni importanti sulla qualità dell’abitare con l’intervento previsto dal piano Pinqua per la rigenerazione degli edifci popolari, compresiva anche di opere di urbanizzazione, per un investimento di 15 milioni di euro".

"Questa giornata di festa rappresenta una bellissima occasione per incontrare le famiglie e i loro bambini - dichiara l’assessore al verde pubblico Raffaele Latrofa - il Comune di Pisa, in rispetto della legge 'Un albero per ogni nato', aderisce all’iniziativa realizzando un nuovo bosco urbano simbolicamente dedicato ai bambini nati nell’anno precedente e organizzando una giornata di festa che è anche un momento di riflessione sull’importanza di lavorare per incrementare ogni anno il patrimonio arboreo cittadino. Oltre a investire risorse proprie del Comune, basti pensare che ogni anno l’amministrazione spende circa 2 milioni di euro per la manutenzione del verde, siamo andati alla ricerca di ulteriori risorse: abbiamo ottenuto finanziamenti per progetti come quello dei giardini delle scuole, che ci permetterà di piantare 535 nuovi alberi in 28 scuole con un contributo di 471mila euro o come quello dell’area verde in via Pungilupo a Cisanello, che ha ricevuto da solo un finanziamento di 5 milioni di euro per la piantumazione di 1800 alberi".

Le alberature urbane tra viali alberati, parchi urbani e altro verde pubblico (giardini scolastici, sportivi e cimiteriali) sono circa 20mila costituite da 138 specie arboree. Il patrimonio arboreo, a fine 2021, è infatti costituito da 170 specie ammonta a 19.016 alberi. Entro la fine del 2023 verrà incrementato di duemila nuove alberature, di cui 500 nel parco Europa a Cisanello, 500 nei giardini scolastici e mille nei viali stradali e parchi pubblici dove la copertura arborea consente l’impianto di nuove alberature. Inoltre il progetto di rigenerazione urbana e qualità dell’abitare 'PinQua This' prevede un nuovo parco in via Pungilupo a Pisanova, con l’impianto di 1.800 nuove alberature. Entro la fine del 2025 il patrimonio arboreo sarà costituito da 22.816 alberature, con un incremento percentuale del 20% rispetto a oggi.

Il verde pubblico urbano di proprietà del Comune di Pisa ha una superficie di 116,73 ettari, di cui i parchi a verde pubblico attrezzati a disposizione dei cittadini sono 55 oltre alle altre 50 aree a verde non attrezzato. Per la sola manutenzione del verde urbano il Comune di Pisa investe circa 2 milioni di euro all’anno per gestire un patrimonio di 1.220.000 metri quadrati. Tra aree verdi, parchi e giardini che corrisponde ad una spesa media di 1,70 euro ogni metro quadrato di superficie.