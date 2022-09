Perignano: taglio del nastro per il nuovo campo da padel

Domani, sabato 24 settembre, alle ore 17, sarà inaugurato il nuovo campo da padel a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari. Realizzato secondo le più moderne direttive, il campo sorgerà all’interno degli spazi del circolo tennis che ha commissionato i lavori e che quotidianamente segue lo stato di avanzamento.

“Si tratta di un campo di ultima generazione - afferma il presidente del Circolo Tennis, Matteo Catarsi - per la cui realizzazione abbiamo investito oltre 70.000 euro: siamo sicuri infatti che possa intercettare i nuovi bisogni degli sportivi amanti sempre di più di questo sport".

Si tratta di un campo da padel panoramico con illuminazione a led, omologato per competizioni e gare. Attualmente scoperto, è tuttavia dotato di predisposizione per copertura, in modo che il suo uso possa in futuro essere confortevole anche durante il periodo invernale.

“Complimenti ai gestori del nostro circolo tennis per questo investimento che hanno scelto di fare sul territorio - ha dichiarato l’assessore Matteo Cartacci - sarà un servizio aggiuntivo per la cittadinanza e per tutti coloro che avranno voglia di cimentarsi con questo sport, che attrae sempre più appassionati”.

“Si tratta di un bell’esempio di gestione attenta al territorio e ai bisogni emergenti della propria comunità di riferimento - ha commentato il sindaco Mirko Terreni - questo investimento va ad arricchire ulteriormente i nostri impianti sportivi sulla cui riqualificazione l’amministrazione sta lavorando da tempo con progettazioni volte ad intercettare i fondi necessari a dare il via ai lavori. Certamente si tratta di un buon esempio di sinergia tra forze private e pubbliche al servizio della comunità e del territorio”.