Nuove aperture a Cascina: a 57 anni realizza il sogno di aprire una cartoleria

In tanti anni di esperienza nei negozi di Pisa e provincia non ha mai rinunciato al desiderio di aprire un negozio tutto suo. Da dipendente a imprenditrice, il sogno di Donatella Casalini si realizza a 57 anni con l'inaugurazione della cartoleria 'L'Amica di Scuola', a Cascina, nel cuore di corso Matteotti. Presenti al taglio del nastro della nuova attività il presidente di Confcommercio Cascina Marcello Mosca, il sindaco di Cascina Michelangelo Betti, l'assessore al Commercio Bice Del Giudice, il responsabile territoriale Confcommercio Pisa Luca Favilli, Francesca Cagnoni e Fabio Galletti, responsabil Area Credito e Area Fiscale Confcommercio Pisa.

"Comincia un nuovo capitolo della mia vita, una nuova avventura che vivo con emozione e soddisfazione", afferma l'imprenditrice Donatella Casalini. "Sono davvero felice per essere riuscita ad aprire l'attività, dove è possibile trovare tutti i prodotti di cartoleria per scuola e ufficio e idee regalo, e ancor di più di averlo fatto nella mia città, a Cascina, dove spero che altri commercianti prendano esempio e investano in corso Matteotti e nel centro storico. Ringrazio Confcommercio per tutto l'aiuto che mi ha dato fin da quando ho deciso di intraprendere questo percorso".

"Il nostro più sincero in bocca al lupo a Donatella e alla sua nuova attività che arricchisce il centro storico di un importante servizio, ci auguriamo davvero che sia la prima di una lunga serie di aperture", i complimenti del presidente di Confcommercio Cascina Marcello Mosca.

"Siamo felici di vedere un'altra saracinesca che si alza su corso Matteotti - dichiara il sindaco di Cascina Michelangelo Betti - poter contare su un'attività in più è senz'altro importante per ampliare l'offerta di servizi nel centro e a maggior ragione per una cartoleria, in una zona molto vicina alle scuole. Vogliamo replicare gradualmente sul corso quel progetto di rilancio che ha già visto nuove aperture in viale Comaschi".

"Siamo felicissimi di tagliare un altro nastro in corso Matteotti e crediamo molto nel potere contagioso che le inaugurazioni possono avere come stimolo e impulso per l'avvio di nuove attività", il commento dell'assessore al Commercio Bice Del Giudice. "Un segnale davvero importante per il percorso che abbiamo concertato con il Comune per il rilancio di corso Matteotti, ci auguriamo che molti altri fondi possano presto diventare la casa di nuovi locali e negozi", l'auspicio del responsabile territoriale Confcommercio Pisa Luca Favilli.