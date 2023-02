Sanità, cittadini al centro: inaugurata la Casa della Salute

La sanità territoriale è un valore aggiunto del più complesso sistema socio-sanitario nazionale da salvaguardare, preservare e potenziare. Lo abbiamo imparato a nostre spese nel periodo più duro e complesso della pandemia di Coronavirus, quando i medici di famiglia, i distretti e le associazioni di volontariato erano letteralmente prese d'assedio dai malati e dalle famiglie che necessitavano di cure, informazioni, sostegno, supporto. Sulla scorta di questo insegnamento, nel solco tracciato dalle indicazioni politiche, della Società della salute e dell'Asl, siamo giunti all'inaugurazione di venerdì 3 febbraio: in via Garibaldi apre i battenti la prima Casa della Salute del territorio pisano.

"Siamo di fronte a una vera e propria pietra miliare per tutto il tessuto socio-sanitario pisano - afferma la 'padrona' di casa, la direttrice dell'Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - questa struttura ricoprirà il ruolo di hub per tutta la provincia e verrà integrata dalla Casa di Comunità che sarà realizzata a Marina di Pisa. Ora, i cittadini pisani potranno contare su una struttura polivalente, un punto di riferimento per ogni bisogno di salute e di cura. Inoltre, grazie alla collaborazione con le diverse istituzioni, con la medicina generale, gli infermieri, i diversi specialisti, il servizio sociale e amministrativo, saranno attivati team multidisciplinari che opereranno per assicurare prevenzione e promozione della salute della comunità, percorsi di presa in carico della cronicità e complessità, percorsi di integrazione sociosanitaria".

Accanto a lei c'è il governatore della regione Eugenio Giani: "Questa struttura, assieme alle altre che verranno realizzate in tutta la Toscana, consentiranno di smaltire e alleggerire il carico di lavoro in eccesso che quotidianamente i nostri ospedali si trovano a gestire. Perché la continuità e organicità assistenziale garantita dalle Case della Salute permetterà ai cittadini di bypassare la richiesta di presa in carico del Pronto soccorso. I malati cronici, ad esempio, saranno seguiti e trattati sempre in queste strutture, salvo casi specifici".

"Quella che si inaugura oggi è solo la prima delle sei Case della Comunità che saranno realizzate nella zona pisana, di cui due hub e quattro spoke - ha spiegato il presidente della Società della Salute della Zona Pisana e della Conferenza aziendale dei sindaci Sergio Di Maio - ma è anche la conferma che, quando si collabora scevri da condizionamenti politici, i risultati arrivano. Adesso, però, ci sono altre due questioni importanti da sciogliere di cui ho già parlato con il presidente Giani: il potenziamento e rafforzamento dei distretti socio-sanitari e la necessità di riempire di servizi e personale le strutture che saranno messa a disposizione dagli investimenti del Pnrr".

Anche il sindaco Michele Conti esprime la sua soddisfazione: "Questa è una giornata epocale per Pisa: la Casa della Salute è diventata realtà. Ora, i cittadini potranno contare su una struttura polivalente. Voglio dedicare questo successo a Gianna Gambaccini, che da medico prima che da assessore ha creduto fortemente in questo progetto che oggi ha visto la luce". "Questo traguardo è la risposta alle tantissime richieste arrivate dai cittadini da molti anni" aggiunge l'onorevole Edoardo Ziello. "Dobbiamo però fare tutti insieme una battaglia perché la sanità pubblica venga finanziata di più - puntualizza il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - perché oggi chi sta subendo maggiormente questa situazione di difficoltà sono quelle Regioni che nel tempo hanno investito nel servizio pubblico. Penso che questa debba essere una sfida collettiva da gestire tutti insieme".

Nel progetto della Casa della Salute sono coinvolti circa 25 medici di medicina generale appartenenti alle AFT 1 e 2 di Pisa, i medici di continuità assistenziale, titolari o incaricati a tempo determinato assegnati alle sedi di Pisa, gli operatori amministrativi e sanitari del distretto socio sanitario di via Garibaldi (infermieri, OSS, assistenti sociali, amministrativi, specialisti ambulatoriali). La Casa di Comunità sarà aperta, sia ad accesso libero sia con appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. La funzione di coordinatore clinico di progetto sarà svolto da un rappresentante dei medici di medicina generale in stretta collaborazione con il personale della unità funzionale Cure Primarie.