Un nuovo locale per rispondere alla pandemia: Benedetta inaugura il suo centro estetico

L’entusiasmo di una ragazza, vent’anni il prossimo dicembre, che batte la pandemia con l’apertura di una nuova attività a Marina di Pisa. La protagonista si chiama Benedetta Rebecca Botrini che martedì 25 maggio ha inaugurato il suo centro estetico Il Girasole in via Barbolani 28 alla presenza di tutto lo stato maggiore di Confesercenti Toscana Nord, associazione che ha accompagnato Benedetta nel suo percorso di avvio; presenti il presidente Litorale Alessandro Cordoni, il responsabile area pisana Simone Romoli e la presidente del Centro commerciale naturale Simona Rindi.

"Quando apre una nuova impresa è sempre un segnale di speranza per tutta la comunità - ha detto Cordoni - per quanto riguarda l’estetica Il Girasole i motivi di soddisfazione sono ancora maggiori. Innanzitutto perché la protagonista di questa nuova avventura imprenditoriale è una giovanissima ragazza che si è rimboccata le maniche decisa a portare avanti la sua idea. Tutto questo in un periodo tutt’altro che agevole con la pandemia che sta solo adesso allentando la sua morsa. Benedetta ha investito su un settore - conclude il presidente Litorale di Confesercenti Toscana Nord - che proprio durante i vari lockdown ha subito pesanti restrizioni. Proprio per questo la dobbiamo sostenere augurandoci che le chiusure e le zone rosse siano state messe alle spalle definitivamente".

"Un grande in bocca al lupo a Benedetta e alla sua attività - concludono Simone Romoli e Simona Rindi - convinti del successo in considerazione della preparazione e della professionalità che ha dimostrato in questo periodo di preparazione". Al taglio del nastro anche nonno Giancarlo, titolare del fondo dove ha aperto la nuova estetica insieme al padre di Benedetta, Luca.