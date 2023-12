Taglio del nastro per il centro ricreativo di Fauglia

E' stato inaugurato oggi, 29 dicembre, a Fauglia, il centro ricreativo 'Sandro Pertini' con sede nei locali ristrutturati delle ex Poste di proprietà comunale.

Presente alla cerimonia anche l’assessore regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli. A fare gli onori di casa, insieme a molti cittadini intervenuti, il sindaco Alberto Lenzi, gli assessori Pietra Molfettini, Carlo Carlo e Cirano Rossi, la consigliera Caterina Bernardini, il parroco don Giuseppe Volpi.



I locali che attualmente ospitano il centro fanno parte del complesso del Palazzo civico ma hanno un’entrata esterna che si affaccia sul vicolo del Teatro ed in passato sono stati sede dell’ufficio postale. A seguito poi del trasferimento di quest’ultimo in corso della Repubblica sono tornati nella disponibilità dell’ente.

Grazie ad un finanziamento della Regione Toscana e il sostegno della Società della Salute Pisana nell'ambito delle politiche di investimento in campo sociale e sociosanitario, il Comune di Fauglia ha potuto presentare un progetto di riqualificazione di questi spazi così da renderli nuovamente fruibili dalla collettività.



"Oggi siamo fieri di consegnare alla cittadinanza e alle associazioni del territorio - ha dichiarato il sindaco Lenzi dopo il taglio del nastro - un luogo riqualificato e accogliente, idoneo a diventare centro di socializzazione e polo attrattivo per tante iniziative rivolte a tutta la popolazione. Perciò condividiamo volentieri questo momento di festa insieme a tutti coloro che a diverso titolo hanno avuto un ruolo nel raggiungimento di questo traguardo. Ringrazio l’assessore regionale Serena Spinelli che ha accolto il nostro invito perché con il finanziamento ottenuto, 15mila euro a cui abbiamo aggiunto altri 3mila euro di risorse proprie, siamo riusciti a ristrutturare questi locali; rinnovando completamente l’impianto elettrico e di riscaldamento, acquistando nuovi arredi e attrezzature informatiche così da dotare il centro di tutta una serie di materiali che potranno essere utili alle attività sociali, culturali e ricreative che vi saranno realizzate”.



“Mi preme sottolineare - ha aggiunto Lenzi - che il risultato raggiunto è frutto di un lavoro corale di tutti i settori dell’ente che sono stati seguiti passo passo dagli assessori Molfettini e Carli i quali, nonostante le tempistiche ristrettissime, il tutto è stato realizzato in due mesi, sono riusciti a centrare l’obiettivo”.

Palesemente soddisfatta anche l’assessore regionale Serena Spinelli che ha avuto parole di apprezzamento nei confronti dell’amministrazione comunale e del progetto. “E’ un piacere per me - ha commentato Spinelli - poter toccare con mano come vengono spesi i fondi regionali. Auguro che in questi spazi vi sia la possibilità di realizzare attività che coinvolgano target differenti della popolazione, in un’ottica intergenerazionale e che diventino un luogo vivo di incontro e di confronto dove poter trascorrere del tempo. La vita sociale e di relazione migliora la qualità della vita a tutte le età e ha ricadute positive anche sullo stato di salute delle persone”.



Visto l’interesse generale perseguito, a breve l’amministrazione avvierà un percorso per coinvolgere gli enti del Terzo settore nella co-programmazione e co-progettazione delle attività da realizzare nel centro e definire le modalità di gestione e utilizzo.