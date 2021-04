San Miniato, l'alta tecnologia di 'Chemistry Future Lab' per la didattica dell'It Cattaneo

"La SSIP è, come sempre, al fianco delle imprese e della scuola. La nostra missione è assistere chi produce, formare nuove figure". Così il presidente della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP), Graziano Balducci, annuncia la fase operativa dell’accordo con l’Istituto Tecnico 'Carlo Cattaneo' di San Miniato (PI). "E' sull’asse ricerca/formazione che si sviluppa la nostra attività" aggiunge Balducci.

Stamani, 23 aprile, si è tenuta nella sede dell'istituto di via Catena l'inaugurazione del 'Chemistry Future Lab', un laboratorio di chimica di ultima generazione donato dalla SSIP per favorire l'apprendimento degli studenti e restare al passo con i tempi anche per la dotazione di attrezzature. Il taglio del nastro è avvenuto in una cerimonia ristretta a causa delle restrizioni Covid-19, alla presenza dell'assessore toscano all'Istruzione e Formazione Professionale, Alessandra Nardini: "Un bel segno di ripartenza e speranza - ha commentato l'esponente della giunta regionale - sappiamo bene quanto il mondo della scuola stia pagando molto le conseguenze della pandemia. Sono felice di essere qui perché il 'Catteneo' è un fiore all'occhiello del Comprensorio, qui si prova a superare il disallineamento tra le competenze del mondo della scuola e le esigenze di quello produttivo, in modo che i ragazzi possano trovare uno sbocco occupazionale nel proprio territorio".

L’Istituto Tecnico 'Carlo Cattaneo', ben integrato nel distretto Conciario di Santa Croce sull’Arno, annovera una lunga tradizione della chimica dei materiali, particolarmente rivolta alla chimica conciaria. La didattica laboratoriale, dove gli studenti possono assimilare i concetti studiati in classe attraverso l’esperienza diretta sul campo, è di fondamentale importanza per un indirizzo di questo tipo, e la necessità di fornire una preparazione degli studenti al passo con i tempi, con l’evoluzione delle tecniche in campo chimico e con le richieste da parte del mondo del lavoro hanno fatto emergere la necessità di disporre di spazi nuovi ed attrezzature moderne.

E' con questi presupposti che, nell’ambito dell'accordo di collaborazione tra Stazione Sperimentale Pelli e Istituto Cattaneo, è nato il progetto del rafforzamento strategico da parte della SSIP della dotazione tecnica dell’istituto, con un investimento notevole in termini economici, attraverso la realizzazione di un laboratorio professionale di chimica e scienza dei materiali, con particolare attenzione alla chimica conciaria, dotato di strumentazioni ed arredi funzionali a rafforzare le competenze relative alle metodiche preparative e di caratterizzazione di sistemi chimici complessi, così come richiesto dalle linee guida nazionali per gli Istituti Tecnici ad indirizzo chimico.

Il progetto prevede l’installazione di un nuovo laboratorio chimico 4.0, le cui infrastrutture sono state pensate per essere estremamente funzionali, ad esempio fa parte della dotazione anche una lavavetrerie, in grado di agevolare le operazioni di pulizia della vetreria utilizzata. Inoltre, sono dotati anche di una postazione per studenti disabili integrata in uno dei banconi, in modo da poter realizzare in modo efficace una didattica inclusiva che prevede la partecipazione attiva all’attività di laboratorio anche da parte di studenti con ridotta mobilità.

La parte strumentale del laboratorio è stata ideata in modo da disporre di moderni strumenti che possano trovare vaste applicazioni in campo chimico ed essere così sfruttate sia per le attività sperimentali, e quindi a supporto dell’attività di ricerca oltre che di standardizzazione dei metodi, che per applicazioni analitiche e di controllo qualità specifiche nel campo della chimica conciaria. In quest’ultimo settore, la dotazione tecnica permetterà agli studenti, nel corso dell’attività didattica, di fare esperienza dei metodi analitici normati specifici del settore cuoio e ciò li agevolerà nell’ingresso al mondo del lavoro. Solo per indicare le analisi chimiche sul pellame più frequentemente richieste, tra le varie strumentazioni che compongono il parco macchine l’HPLC con pompa quaternaria e detector UV-DAD permette di determinare la formaldeide libera ed idrolizzabile nel cuoio (secondo la norma ISO 17226-1), così come i preservanti (ISO 13365-1) mentre con lo spettrofotometro UV/vis si può determinare il cromo esavalente nel cuoio (ISO 17075-1) con o senza invecchiamento (che si effettua in stufa a convezione naturale, anch’essa facente parte della dotazione).

Oltre alla piena operatività del nuovo laboratorio chimico 4.0 i innovativi, l’accordo siglato tra SSIP e Cattaneo prevede: l'istituzione di un punto operativo del Politecnico del Cuoio presso l’Istituto Cattaneo volto a valorizzare e promuovere sia le attività gestite dalla SSIP che quelle realizzate congiuntamente dall’Istituto in sinergia con le attività di formazione e ricerca svolte nel Distretto; pianificazione e gestione di attività extracurricolari, comprendenti attività seminariali, ad alta specializzazione, giornate di studio, di orientamento e visite didattiche, che siano di interesse per il rafforzamento della cultura tecnica del materiale, che sarà a breve oggetto di una specifica progettualità.