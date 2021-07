Calci, la nuova avventura di Mirko: inaugurato il chiosco bar al Parco delle Fonderie

Taglio del nastro per il chiosco bar al Parco delle Fonderie a Calci. Una struttura che, specie nel particolare momento storico che stiamo vivendo, assume un doppio, importante significato. Se da una parte infatti il chiosco potenzierà l’offerta e la qualità del parco più frequentato e attrezzato del paese in località La Corte, dall’altra contribuisce a creare un’occasione di lavoro sul territorio.

Infatti la struttura, ideata, progettata e realizzata dal Comune di Calci per un valore di circa 45mila euro, in seguito ad un bando pubblico emanato per il suo affidamento, è stata data in locazione per 6 anni a Mirko Battaglini che eserciterà attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La struttura è stata realizzata con moduli prefabbricati coibentati uniti da un pergolato che collega due diverse zone; da un lato il chiosco preceduto da un piccolo spogliatoio, dall’altro un servizio igienico e un piccolo magazzino laterale.

Dopo il taglio del nastro, in presenza di tutta la Giunta comunale, Mirko Battaglini ha detto: “Un giorno importante per La Corte, un giorno che segna la ripartenza e che assume un duplice significato sia per questa frazione frequentatissima da bambini e famiglie sia perché oggi ha inizio una nuova avventura professionale in un periodo difficilissimo per il paese intero. Sono contentissimo di poter far qualcosa per il mio paese e di farlo proprio in questo luogo”.

A concludere a nome della Giunta il sindaco Massimiliano Ghimenti: “Un ambizioso obiettivo di mandato diventa oggi realtà e, insieme ad esso, anche un’ulteriore opportunità per valorizzare ancora di più il frequentatissimo e in fase di implementazione Parco delle Fonderie a vantaggio di bambini, famiglie e visitatori. Ringrazio Mirko Battaglini per aver accolto e colto questa sfida: credendo in questa opportunità ha dato un senso alla scelta fatta dalla nostra amministrazione anni fa e un servizio alla collettività intera".